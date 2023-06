Leipziger Weinfest wird größer – Premiere für lokalen Anbieter

Ausblick 26. Juni bis 2. Juli

Das wird wichtig in der Woche: Rockende Dinos und süße Orgelklänge

Von Bauarbeiten in Strelln bis Jubiläumsfreuden in Süptitz – die Woche 26. Juni bis 2. Juli hält in und um Torgau vieles bereit. Für Kinder gibt es in der Kulturbastion eine gehörige Portion Rock.