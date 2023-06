Leipziger Wertstoffhöfe bieten nun Karten- und Handyzahlung an

Leipzig. Die Leipziger Stadtreinigung bietet neue Zahlungsmöglichkeiten auf Wertstoffhöfen an. Wer seinen Grünschnitt in Leipzig bisher entsorgen wollte, musste im Vorfeld eine Wertmarke an einer Vorverkaufsstelle erwerben. Das ist nun nicht mehr zwingend nötig, teilte die Stadtreinigung am Donnerstag mit. Denn an vier Leipziger Wertstoffhöfen kann ab sofort mit Geldkarte oder Handy gezahlt werden.

Dafür stehen die mobilen Kassen vorerst auf vier Wertstoffhöfen bereit, da diese besonders stark genutzt werden, so die Stadtreinigung. Das betrifft die Einrichtungen in der Max-Liebermann-Straße 97, der Lößniger Straße 7 sowie der Augustinerstraße 8 und der Geithainer Straße 13.

Dem Betrieb zufolge werden folgende Zahlungsmöglichkeiten akzeptiert: Maestro/ V Pay, Mastercard/Visa, Apple Pay und Google Pay. Auch die Wertmarke in Papierform bleibe bis auf Weiteres gültig und erhältlich. Jedoch können sie nicht auf Wertstoffhöfen erworben werden, so der Eigenbetrieb der Stadt. Stattdessen gibt es mehrer Verkaufsstellen in der Stadt, beispielsweise in einigen Spätverkäufen.

