Leipzig-West: Neue Wohnungen entstehen an der Karl-Heine-Straße

Leipzig. Projektentwickler Quarterback Immobilien baut laut eigener Angaben im Leipziger Westen eine neue Wohnanlage. Wie es am Donnerstag in einer Mitteilung hießt, entstehen die Gebäude an der Schnittstelle zwischen Lindenau und Plagwitz an der Karl-Heine-Straße 94. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Ende 2024 sollen dort 49 Mietwohnungen entstehen. Das Vorderhaus sind fünfgeschossig geplant, das Hinterhaus bekomme vier Etagen. Die Wohnanlage soll insgesamt eine Nutzfläche von knapp 4600 Quadratmetern bieten – die einzelnen Wohnungen zwischen 62 und 145 Quadratmeter.

Die entstehenden Zwei- bis Sechs-Zimmer-Wohnungen werden laut Projektleiter Thomas Grundmann „attraktiven Wohnraum in einem jungen, pulsierenden und sich dynamisch entwickelndem Viertel Leipzigs“ schaffen. Dabei sollen Familien mit Kindern, aber auch Paare und Singles, die „Wert auf ein großstädtisches Umfeld mit vielfältigen Einkaufs-, Ausgeh- und Erholungsmöglichkeiten, aber auch auf Nachhaltigkeit und einen schonenden Umgang mit Ressourcen legen“ angesprochen werden.

Die Lücke wird geschlossen: So soll die neue Wohnanlage Ende 2024 aussehen. © Quelle: privat / Quarterback Immobilien GmbH

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachhaltigkeitssiegel angestrebt

Das Unternehmen betont, dass beim Bau auf eine hohe Energieeffizienz geachtet werde. Zudem strebe man ein Gütesiegel des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen für nachhaltiges Bauen an. Über die Mietpreise für die neuen Wohnungen gibt die Quarterback Immobilien GmbH in ihrer Mitteilung keine Auskunft. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt für die HIH Invest, einen großen deutschen Immobilien-Investmentmanager.

LVZ