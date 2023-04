Einbruchserie in Cafés und Restaurants im Leipziger Westen

Im Leipziger Westen wurde in den vergangenen Tagen in mehrere Restaurants und Cafes eingebrochen.

Leipzig. Einruchsserie im Leipziger Westen: Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh sind mehrere gastronomische Betriebe in Lindenau und Plagwitz von Dieben heimgesucht worden. Zunächst drangen Unbekannte durch die Hintertür in ein Café in Lindenau ein und stahlen einen Tresor. Darin habe sich Bargeld in einer niedrigen dreistelligen Höhe befunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Einbruch ereignete sich den Angaben zufolge zwischen dem 11. April, 16 Uhr, und dem 12. April, 8 Uhr.

Etwa zur selben Zeit wurde in eine Eisdiele in Altlindenau ein-gebrochen. Zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, drangen Unbekannte über ein angekipptes Fenster in das Café ein. Sie entwendeten das komplette Kassensystem und die Tageseinnahmen vom Vortag im Gesamtwert einer niedrigen vierstelligen Summe. Sachschaden sei nicht entstanden, hieß es seitens der Polizei.

Auch ein Restaurant in Plagwitz wurde zwischen dem 11. April, 22.40 Uhr, und 12. April, 10.30 Uhr, aufgebrochen. Dort drangen die Täter über die Hintertür in ein Restaurant ein und entwendeten Bargeld sowie ein mobiles Kassensystem. Laut Polizei entstand ein Stehlschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich und ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro an der Hintertür.

In allen drei Fällen ermittelt die Polizei nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.lg