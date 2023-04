Mietsteigerung: Leipziger WG-Zimmer verteuern sich in zehn Jahren um mehr als 40 Prozent

Das WG-Leben wird auch in Leipzig immer teurer. Eine neue Studie zeigt die Ausmaße der Preisentwicklung auf dem Leipziger Wohnungsmarkt. Im vergangenen Jahr stiegen die Mieten für WG-Zimmer in Leipzig im bundesweiten Vergleich mit am meisten.

Leipzig. Vieles wird teurer – das macht sich auch bei den Mieten für Wohngemeinschaften bemerkbar. Wie eine Auswertung des Moses-Mendelssohn-Instituts (MMI) zeigt, haben sich die Kosten für ein Zimmer in der Messestadt in Leipzig in den vergangenen zehn Jahren fast um die Hälfte verteuert.

Die aktuelle Studie zeigt die Höhe der Durchschnittsmieten inklusive Nebenkosten für ein übliches WG-Zimmer. Betrachtet wurden 94 deutsche Hochschulstädte, die mindestens 5.000 eingeschriebene Studierende haben. Am teuersten lebt es sich demnach aktuell in Münchener Wohngemeinschaften. Hier zahlen Mieterinnen und Mieter im Schnitt 720 Euro, in Berlin sind es 640 und in Dresden 345 Euro.

Ein Zimmer in einer Leipziger WG kostet demnach im Schnitt aktuell 365 Euro – und damit rund 17 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr (311,50 Euro). Nur in Berlin, Erfurt, Magdeburg und Passau stiegen die Mieten im gleichen Zeitraum mehr als in der Messestadt.

So rasant stiegen die WG-Mieten in deutschen Städten Steigerung der Mietpreise für ein übliches WG-Zimmer innerhalb eines Jahres (Zeitraum vom Sommersemester 2022 bis Sommersemester 2023): 1. Berlin: 28 Prozent (von 500 auf 640 Euro) 2. Erfurt: 21,4 Prozent (290 auf 352 Euro) 3. Magdeburg: 20,1 Prozent (273 auf 328 Euro) 4. Passau: 19,7 Prozent (355 auf 425 Euro) 5. Leipzig: 17,2 Prozent (311,50 auf 365 Euro) 6. Bonn: 16,3 Prozent (430 auf 500 Euro) 7. Lüneburg: 16,1 Prozent (366 auf 425 Euro) 8. Köln: 15,8 Prozent (475 auf 550 Euro) 9. Hamburg: 14 Prozent (500 auf 570 Euro) 10. Essen: 13,5 Prozent (340 auf 386 Euro) Quelle: Moses-Mendelssohn-Institut

Rückblick: Vor zehn Jahren noch unter 250 Euro pro Zimmer

Das Moses-Mendelssohn-Institut, das die Mietpreis-Studie gemeinsam mit dem Internet-Portal WG-Gesucht.de und der Projektentwickler GBI Group durchgeführt hat, erhebt die Daten seit 2013. Demnach hat sich der Preis für ein übliches WG-Zimmer in Leipzig von 2013 bis heute um knapp 44 Prozent erhöht. Vor zehn Jahren wurden im Schnitt 240 Euro für die Monatsmiete fällig.

Der aktuelle Preis von 365 Euro sei für viele Studentinnen und Studenten nicht stemmbar, findet Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Zudem seien Menschen, die Bafög beziehen, stark von den steigenden Mieten betroffen. Anbuhl sagt: „Die Pauschale fürs Wohnen beim Bafög liegt bei 360 Euro. Davon kann man sich in vielen Hochschulstädten kein WG-Zimmer mehr leisten.“ In Leipzig liegt man im Schnitt fünf Euro über der Bafög-Wohnpauschale. Matthias Anbuhl fordert deshalb, auch die Pauschale auf mindestens 410 Euro zu erhöhen.

Zu wenig Platz für alle

In Studentenwohnheimen wohnt es sich in aller Regel kostengünstiger – allerdings sind die Wohnheimplätze begrenzt. Wohnraum für 5.200 Personen bietet beispielsweise das Studentenwerk Leipzig an. Doch allein die Universität Leipzig hat rund 30.000 eingeschriebene Studierende. Hinzu kommen noch jene von den anderen Hochschulen in der Messestadt – also noch mal knapp 10.000.

Die Mieten in Leipziger Studentenwohnheimen liegen zwischen 185 und 315 Euro pro Monat inklusive aller Nebenkosten. Im Schnitt zahlt man für ein Zimmer 254 Euro und damit mehr als 100 Euro weniger als für ein WG-Zimmer auf dem freien Markt.