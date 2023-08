﻿Leipziger Wildpark nach heftigem Sturm gesperrt – Stadt beseitigt Schäden

Leipzig. Es war sehr kurz und sehr heftig: Das Unwetter, das am Freitag am späten Nachmittag über Leipzig zog, hat einigen Schaden angerichtet. Eine Frau wurde in Markranstädt von einem umstürzenden Baum am Kopf verletzt, einige Autos von herabfallenden Ästen und Bäumen beschädigt. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Freitag von einer „Wetterlage mit Tornado-Potenzial“ gesprochen.

Der Blick am Wochenende in Leipziger Parks und den Stadtwald zeugte ebenfalls von dem heftigen Sturm. An vielen Orten lagen Baumteile, ganze Bäume oder mehrere Meter lange Äste. Viele der Teile landeten direkt auf Wegen und blockierten diese. Wer am Freitag zum Unwetter im Park unterwegs war, bewegte sich auf gefährlichem Terrain.

Stadt sperrt Leipziger Wildpark wegen Sturmschäden

Wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer auf LVZ-Anfrage mitteilte, hat der Sturm besonders den Wildpark erwischt. „Betroffen ist vor allem der Wildpark, der ab Sonnabend zunächst geschlossen wurde.“ Derzeit würden die Schäden beseitigt und Reparaturen durchgeführt, damit dieser schnellstmöglich wieder besucht werden kann.

Laut dem Amt hat der Sturm im gesamten Stadtgebiet zu Ast- und Kronenbrüchen und einzelner entwurzelter Bäume geführt. „Die Bäume an den Straßen und in den Parks werden intensiv kontrolliert.“ Gleichzeitig würde das Amt noch in den kommenden Tagen die abgebrochenen Äste und Bäume räumen. Weil nach wie vor angebrochene Äste herabfallen können, rät die Stadt weiterhin zur Vorsicht in den Bereichen.

Nachdem der August in Leipzig schon mehrfach von starken Regenfällen und teils heftigen Sturmböen geprägt war, sprach Sachsens Forstminister Wolfram Günther (Grüne) eine Warnung aus und rief die Bevölkerung zur Vorsicht in Waldgebieten auf. Denn vor allem bei Bäumen, wie Buchen und Eichen, die unter trockenheitsbedingtem Stress stünden, könnten tote Äste unvermittelt abbrechen oder gar ganze Bäume umstürzen.

Damals erklärte der Abteilungsleiter Stadtforsten, Andreas Sickert: „Zum Glück haben die jüngsten Stürme keine spürbaren Auswirkungen auf Leipzigs Stadtwald gehabt.“ Unmittelbar nach heftigen Stürmen würden die Parks, Wälder und Wege kontrolliert. Auch die Waldspielplätze und Lagerfeuerplätze würden in dem Zuge gecheckt werden. Bei Auffälligkeiten reagiere das Amt unverzüglich.

