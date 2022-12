﻿Leipziger Winterdienst braucht Technik für Radwege

Der Winterdienst braucht an Radwege angepasste Räum- und Streutechnik, das dafür notwendige Personal und den klaren Auftrag, dass Radwege im Winter genauso befahrbar zu halten sind wie Straßen, über die Autos rollen, findet LVZ-Autor Klaus Staeubert.

Leipzig. Leipzigs jüngster Radweg befindet sich im Süden der Stadt. Erst am Donnerstag wurde der neue, nur 41 Meter lange Abschnitt nördlich des Connewitzer Kreuzes, vorbei am dortigen Rewe-Markt, in den stadteinwärts bereits bestehenden Radfahrstreifen auf der „Karli“ eingebunden.

Nahezu im Wochentakt wächst das Netz, entstehen mittlerweile irgendwo in Leipzig neue Radwege. Oft werden sie auf den Straßen nur noch durch Markierungen vom Kfz-Verkehr getrennt. Auf mehr als 500 Kilometern haben Radfahrerinnen und Radfahrer hier inzwischen eigene Spuren. Vor 30 Jahren waren es nicht mal 100 Kilometer.

Mit neuen Radwegen entsteht Pflicht zu Unterhaltung – auch im Winter

So erfreulich die Entwicklung mit Blick auf die angestrebte Verkehrswende auch sein mag: Angesichts von 1700 Straßenkilometern in Leipzig ist der Bedarf noch immens. Doch mit dem Ausbau des Radwegenetzes ist es auch nicht getan. Es entsteht damit zugleich eine neue städtische Verantwortung, der sich Politik und Stadtverwaltung aber noch lange nicht gestellt haben. Es reicht eben nicht, Radwege anzulegen, sie erfordern vor allem eine ständige Unterhaltung, insbesondere im Winter bei Schnee und Glätte. Denn der kommunale Winterdienst ist immer noch in erster Linie auf breite Straßen ausgerichtet, nicht aber auf die schmalen Radfahrstreifen, die wie auf dem Ring zum Teil auch noch durch Spurtrenner mechanisch vom Rest der Straße abgetrennt sind. Auch die Glätteneigung von farbig beschichteten Radfahrstreifen muss der Winterdienst einkalkulieren. Er braucht dafür angepasste Räum- und Streutechnik, das dafür notwendige Personal und den klaren Auftrag, dass Radwege im Winter genauso befahrbar zu halten sind wie Straßen, über die Autos rollen.