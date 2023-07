﻿Leipziger Wirte: Viele Schließungen drohen, falls Mehrwertsteuer wieder steigt

Leipzig. Der Dehoga-Bundesverband warnt vor einem „verheerenden Szenario“, Wirtinnen und Wirte pendeln zwischen Sorgen und Wut: Sollte Anfang des Jahres die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von derzeit 7 auf 19 Prozent steigen, hätte das fatale Folgen für die Branche. „Vielen ginge es an die Existenz“, sagt Stefan Niklarz, Dehoga-Regionalleiter für Leipzig, Leipziger Land und Nordsachsen.

Um die Gastronomie zu entlasten, wurde in der Corona-Zeit der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen auf 7 gesenkt und mehrfach verlängert. Eine Rückkehr zum Regelsteuersatz steht nach aktuellem Stand zum neuen Jahr an. Zwar hatten sich in der Vergangenheit sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) für eine dauerhafte Beibehaltung der niedrigen Steuer ausgesprochen, beschlossen ist aber noch immer nichts.

„Politik muss handeln“

„Die Rückkehr zu den 19 Prozent würde eine Katastrophe nach sich ziehen“, warnt Niklarz. „Den finanziellen Nachteil müssten Betreiber an die Kundschaft weitergeben, die ja bereits jetzt wegen gestiegener Preise zurückhaltender konsumiert.“ Hinzu käme die Erhöhung des Mindestlohns ab Januar; er soll auf 12,41 Euro steigen. Die Politik müsse schnellstmöglich handeln, fordert er, sonst käme es zu „massenweise Schließungen“.

Carl Pfeiffer, Inhaber unter anderem von KilliWilly, Café Luise und Volkshaus, macht der Gedanke an eine Erhöhung wütend bis fassungslos. „Unsere Branche ist wie kaum eine andere von sämtlichen Problemen betroffen, die die Krisen nach sich gezogen haben“, sagt er und zählt auf: Personalmangel, steigende Kosten für Arbeitskräfte, Energie, Waren, Anlieferung, Mieten und Zinsen. „Die Mehrwertsteuerregel ist eh unlogisch: Warum soll Essen im Restaurant mit 19 Prozent besteuert werden und das To-Go-Geschäft mit 7? Warum gibt es eine Unterscheidung bei den Getränken – im Supermarkt liegt die Steuer auf Alkoholfreies bei 7 Prozent, bei uns sind es 19. Das ist absurd.“

Pfeiffer verweist darauf, dass „Kanzler Scholz sein Wort gegeben hat, den Mehrwertsteuersatz nie wieder anzuheben. Auch im Vertrauen darauf haben wir Gastronomen hohe Kredite aufgenommen. Ich werde noch Jahre brauchen, um sie zurückzuzahlen. Eine höhere Mehrwertsteuer würde die Tilgung verschleppen.“

Die einzige Möglichkeit, so der 55-Jährige, den massiven Anstieg der Kosten aufzufangen, wäre eine Preiserhöhung auf der Karte – um etwa 15 bis 20 Prozent. „Das würde der Branche das Genick brechen, denn das werden immer weniger bezahlen können.“

Dehoga-Regionalleiter Stefan Niklarz zur drohenden 19-Prozent-Mehrwertsteuer: „Vielen ginge es an die Existenz“. © Quelle: Stella Weiß

Auch Vodkaria-Wirt Torsten Junghans spricht von „einem sehr dicken Brett, das wir bohren müssten, da wir dazu den neuen Mindestlohn zu stemmen haben.“ Daniel Weise, Inhaber vom Flowerpower und dem La Boum, sagt zum höheren Steuersatz, er habe damit gerechnet. „Von irgendwo muss der Staat sich zurückholen, was er uns gegeben hat.“

La-Boum-Kellnerin und -Geschäftsführerin Francie Fichtler meint: „Ich kann nur hoffen, dass in dem Fall unsere Kundschaft Preiserhöhungen mitträgt, so wie sie das nach Corona und wegen der Inflation getan hat. Das muss man abwarten.“ Schon die bisherigen Verteuerungen sind deutlich zu spüren, so Fichtler. „Die Leute essen zwar noch bei uns, sparen dafür aber am Bier.“

Der Dehoga-Bundesverband prognostiziert als Folge aus dem 19-Prozent-Satz und den notwendigen Preiserhöhungen „sinkende Umsätze und weniger Jobs“. Befürchtet werden 12 000 Betriebsschließungen. „Das wäre ein Desaster, auch für die Gäste und die Tourismuswirtschaft in Deutschland“, betont Dehoga-Präsident Guido Zöllick.

