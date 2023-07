﻿Leipziger Wundtstraße/Bundesstraße 2 ist ab Montag stadteinwärts dicht

Leipzig. Welche neuen Baustellen in Leipzig kommen in den nächsten Tagen auf die Kraftfahrer zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Wundtstraße: Wer am Montag aus dem Süden nach Leipzig rollt, sollte sich auf längere Fahrzeiten einstellen. Denn am Montag wird die Wundtstraße stadteinwärts ab der Richard-Lehmann-Straße komplett gesperrt. Im Bereich Karl-Tauchnitz- und Mahlmannstraße finden erneut komplexe Leitungsarbeiten statt; die stadteinwärtige Sperrung dauert deshalb bis zum 18. August. Weil davon täglich Zehntausende Autofahrer betroffen sind, dürfte es auf zahlreichen Straßen im Leipziger Süden erhebliche Staus geben. Offiziell wird der Verkehr über die Richard-Lehmann-Straße/An der Tabaksmühle bis zur Prager Straße umgeleitet. Der Knoten Wundt-/Karl-Tauchnitz-/Mahlmannstraße wird gesperrt. Weiter möglich ist die Ausfahrt aus der Karl-Tauchnitz-Straße in Richtung Gera, Chemnitz, A 14 und A 38, heißt es im Rathaus.

Dieskau-/Hutten-/Brückenstraße: Ebenfalls wegen komplexer Leitungsarbeiten wird von Montag bis zum 13. August die Dieskaustraße zwischen Brücken- und Huttenstraße voll gesperrt. Eine Umleitung führt über Gerhard-Ellrodt-/Bismarckstraße. Die Einfahrt von der Gerhard-Ellrodt- in die Breitschuhstraße ist nicht möglich. Vom 13. August bis zum 10. November wird der Bereich Dieskau-/Brückenstraße zwischen Gerhard-Ellrodt- und Huttenstraße voll gesperrt.

Delitzscher Straße: Wegen Gleisbauarbeiten ist ab Montag der Bereich zwischen Theresien- und Wittenberger Straße voll gesperrt. Bis zum 13. Oktober wird dort in mehreren Bauabschnitten gearbeitet. Im ersten Abschnitt ist die Theresienstraße bis zur Erlenstraße einschließlich des Knotenbereichs Delitzscher/Theresien-/Blochmannstraße betroffen. Von der Blochmannstraße kann nur rechts auf die Delitzscher abgebogen werden. Umleitungen führen in beide Richtungen ab Gerber- beziehungsweise ab Coppistraße über Wittenberger/Berliner Straße.

Damaschke-, Friedrich-Naumann-Straße, Zeisigweg: Ab Dienstag sind die Kreuzungsbereiche der drei Trassen gesperrt. Dort wird bis zum 18. August eine Trinkwasserleitung saniert. Anlieger können tagsüber zu festgelegten Tageszeiten queren.

Cunnersdorfer Straße: Ab Montag ist diese Trasse im Bereich der Eisenbahnüberführung komplett gesperrt. Eine Umfahrung führt bis zum 28. Juli in beiden Richtungen über die Zweenfurther Straße.

Kleine Fleischergasse: In Höhe des Dittrichrings 18a wird die Trasse am Montag einen Tag lang voll gesperrt.

Mühlweg: Gleich an drei Stellen wird von Montag bis zum 15. Juli in dieser Trasse an einer Abwasserleitung gearbeitet. In Höhe der Hausnummern 25 und 44 sowie an der Einmündung Engelsdorfer Straße wird die Fahrtrichtung Engelsdorfer Straße gesperrt und eine Umleitung über die Werkstätten-/Gutberletstraße ausgeschildert.

Schirmerstraße 1/Martin-/Franckestraße: Wegen Arbeiten am Fernwärmenetz ist ab Montag die Martinstraße inklusive der Knoten Schirmer- und Franckestraße gesperrt. Autofahrer müssen bis zum 19. August auf eine örtliche Umfahrung ausweichen, die über Zweinaundorfer, Riebeck- und Oststraße führt.

Seehausener Allee, Dohlenweg: Von Montag bis zum 18. August ist die Seehausener zwischen Dohlen- und Nachtigallenweg voll gesperrt, weil an einer Gasleitung gearbeitet wird. Eine Umleitung führt bis zum 18. August in beiden Richtungen über Handelsring, Messe-Allee und Dingolfinger Straße.

Tauchaer Straße 72: Dort ist von Montag bis Freitag voll gesperrt, weil Hausanschlüsse erneuert werden. Der Verkehr fließt über Göteborger und Stralsunder Straße; Schwerlasttransporte über Krätzberg-, Grundstraße und Am Schenkberg.

Südtangente: Diese Trasse wird am Montag halbseitig gesperrt und der Verkehr bis zum 31. Mai 2024 mit einer Wechsel-Ampel an einer Baustelle vorbeigeführt.

Karl-Siegismund-Straße 2b-2c: Dieser Abschnitt ist am Montag einen Tag lang voll gesperrt und eine Umleitung über die Prager Straße ausgeschildert.

Quelle: Stadt Leipzig/Komm. Wasserwerke

www.leipzig.de/verkehrsinformationssystem

LVZ