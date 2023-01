﻿Neus Leipziger Großprojekt soll Rassismus bekämpfen

Das Programm „Weltoffenes Sachsen“ will mit einem neuen, drei Jahre laufenden Projekt die Demokratieförderung stärken. Träger ist das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig. Besonders hoch ist laut Verein der Handlungsbedarf in einigen Leipziger Stadtteilen und im Umland.

Leipzig. Gegen rassistische, antisemitische und fremdenfeindliche Tendenzen, für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit – dafür steht das politische Programm "Weltoffenes Sachsen" (WOS). 2023 soll es einen kräftigen Schub bekommen, und eine zentrale Rolle spielt dabei das Erich-Zeigner-Haus in Leipzig. Unter der Trägerschaft des Vereins startet ein neues Projekt zur Demokratieförderung.

In Leipzig und dem Umland soll Demokratiearbeit künftig effektiver strukturiert und stärker vernetzt werden, auch Neugründung von Initiativen erhalten Unterstützung. Für das Projekt stellt der Freistaat bis einschließlich 2025 jeweils 120.000 Euro pro Jahr bereit. „Für uns ist dieser Auftrag eine tolle Bestätigung der bisherigen Arbeit und eine Aufgabe, der wir uns gern stellen“, sagt der Vereinsvorsitzende Raimund Grafe. „Sie entspricht unserer bisherigen Tätigkeit, und die können wir nun auf ein neues Qualitätslevel heben.“

„Bedenkliche Entwicklung“

Die Netzwerkstelle will drei zentrale Säulen schaffen: Unterstützung, Vernetzung, Demokratiearbeit. „Wie nötig die Intensivierung dieser Förderung ist, zeigt die bedenkliche Entwicklung in Leipziger Stadtteilen wie Grünau oder Paunsdorf und in den Landkreisen“, sagt Geschäftsführer Henry Lewkowitz. „Je weiter die Entfernung von der Großstadt, desto größer der Handlungsbedarf, denn hier ist der Anteil von AfD-Anhängern oder anderen rechtsradikalen Strömungen wie den Freien Sachsen besonders augenfällig.“ Das hänge auch damit zusammen, dass in den Randbezirken die Dichte an soziokulturellen Einrichtungen, Freizeitangeboten oder zivilgesellschaftlichen Akteuren geringer sei.

Laut Jahresbericht 2021 vom Sächsischen Verfassungsschutz liegt die Zahl von Rechtsextremisten mit 4350 anhaltend hoch. Ein Drittel von ihnen gilt als gewaltbereit. Stark gestiegen ist die Zahl der so genannten Reichsbürger von 850 im Jahr zuvor auf jetzt 1900. Zusammen mit der Leipziger Netzwerkstelle für Demokratiearbeit (LND) sollen in der Messestadt nachhaltige und langfristig wirksame Strukturen der Demokratiearbeit etabliert und unterstützt werden.

Am Anfang steht eine Analyse

Das WOS-Vorhaben ist ein Novum für das Leipziger Gebiet. Der Zeigner-Haus e.V. wird als Schnittstelle zwischen Gremien der Stadtverwaltung und der Zivilgesellschaft fungieren sowie Ansprechpartner und Netzwerkstelle für lokale Initiativen, Bevölkerung, Vereine und städtische Strukturen sein. Im ersten Projekt-Jahr steht eine Sozialraum-Analyse auf dem Plan, um aufzuschlüsseln, welche Demokratie-Akteurinnen und -Akteure an welchen Orten präsent sind – und wo sie fehlen. Einmal jährlich plant das Team um Lewkowitz Demokratiekonferenzen, adressiert an Protagonisten in dem Bereich, aber auch an Bürgerinnen und Bürger.

Einer der Hauptschwerpunkte des Zeigner-Hauses ist der erinnerungspolitische Bereich. Mit den Projekten "Stolpersteine" und "Stille Helden" ist es seit 2005 in Leipzig, dem Landkreis sowie Nordsachsen präsent und kooperiert dort mit Schulen. Auch dabei handelt es sich um WOS-Projekte. Überraschend deshalb, dass – wie berichtet – die Sächsische Aufbaubank (SAB) für das angelaufene Jahr den Fördermittel-Antrag dafür abgelehnt hat.

Konflikt mit der Aufbaubank

Als Grund wird das Fehlen eines Anhangs bei der Bewerbung genannt, der allerdings als Pro-Forma-Information gilt und der SAB ohnehin vorliegt. Deshalb hat der Verein beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Aufbaubank erhoben. „Eine Absage unserer neu beantragten Jugendprojekte würde dem Ziel der Demokratieförderung und dem jüngsten großen Auftrag völlig zuwider laufen“, sagt Lewkowitz. „Deshalb hoffen wir auf eine baldige Lösung.“

Ein anderes Signal aus Dresden im Frühling des vergangenen Jahres hingegen war positiv: Der Verein mit Sitz in der Zschocherschen Straße erhielt die Nachricht, dass die genutzte Immobilie ab 2024 saniert werden soll. Aus der letzten Tranche des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO) wurden dem Haus 1,65 Millionen Euro zugeschlagen.