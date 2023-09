Mann klettert auf 30 Meter hohen Baukran im Leipziger Zentrum

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat am Samstag einen Mann von einem 30 Meter hohen Baukran im Leipziger Zentrum-Ost geholt. Der 38-Jährige sei am Morgen in der Chopinstraße auf das Gelände einer Baustelle eingedrungen und an der Leiter des Krans in die Höhe gestiegen, teilte ein Sprecher auf LVZ-Anfrage mit. Kurz vor 10 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die gemeinsam mit der Feuerwehr anrückte. Mithilfe einer Drehleiter hätten sich Einsatzkräfte dem Mann genähert und auf ihn eingeredet. Er sei anschließend eigenständig wieder nach unten gestiegen.

„Ob der Mann nur die Aussicht genießen wollte oder andere Motive eine Rolle spielten, ist uns aktuell nicht bekannt“, sagte ein Polizeisprecher. Es würden Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs geprüft. Untersucht werde auch, ob die Baustelle ordnungsgemäß gesichert war.

Neubau auf Krystallpalast-Areal

Auf dem Krystallpalast-Areal unweit des Hauptbahnhofs entsteht aktuell ein neues Quartier mit Büros, Wohnungen und einem Hotel. Im vergangenen November wurde von der Quarterback Immobilien AG dafür der Grundstein gelegt. Der Neubaukomplex soll bis 2025 fertiggestellt sein.

