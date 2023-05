Unbekannte manipulieren Parkscheinautomaten im Leipziger Zentrum

Leipzig. Unbekannte haben insgesamt fünf Parkscheinautomaten im Leipziger Zentrum manipuliert, sodass ein eventuelles Rückgeld nicht mehr in den Ausgabeschacht fallen konnte. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung der Stadt Leipzig hatten die Polizei über die Manipulationen informiert und Anzeige wegen Betrugs erstattet. Den Angaben nach sind die Vorfälle den Beamtinnen und Beamten seit Donnerstag gegen 10 Uhr bekannt. Ob und in welcher Höhe bisherigen Nutzerinnen und Nutzer ein Schaden entstand, könne derzeit nicht gesagt werden. Die Verursacher hätten später das Rückgeld aus dem Automaten nehmen können, hieß es.

Die bislang bekannt gewordenen Manipulationen wurden von der Polizei entfernt. Ob sich zu diesem Zeitpunkt noch Wechselgeld in den manipulierten Automaten befand, konnte die Polizei nicht beantworten. Die Beamtinnen und Beamten haben Spuren an und in den Automaten gesichert.