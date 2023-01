﻿Leipziger Zentrum-West: Vier Verletzte bei Wohnungsbrand

Am frühen Montagabend ist in einer Wohnung im Leipziger Zentrum-West ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurden vier Personen verletzt.

In der Thomasiusstraße im Leipziger Stadtteil Zentrum-West ist es am frühen Montagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Dabei soll es vier Verletzte gegeben haben.

Leipzig. In einer Wohnung im Leipziger Zentrum-West ist am frühen Montagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle wurden dabei vier Personen verletzt. Die Feuerwehr sei um 17.40 Uhr zu der brennenden Wohnung in der Thomasiusstraße gerufen worden. Gegen 19 Uhr waren die Flammen gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, sei bislang unklar, hieß es am Abend seitens der Einsatzkräfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Angaben nach soll sich niemand in der Wohnung befunden haben, als das Feuer ausbrach. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, habe das Haus aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich vollständig evakuiert werden müssen.