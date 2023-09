﻿Sanierung der Leipziger Zeppelinbrücke beginnt erst nach der Fußball-EM

Leipzig. Warnungen gab es viele: Mit einer während der Fußball-Europameisterschaft 2024 für den Autoverkehr gesperrten Zeppelinbrücke in der Jahnallee drohe Leipzig im Umfeld der Red-Bull-Arena zwangsläufig ein Verkehrschaos, prophezeiten auch Stadträte schon vor einem Jahr. Doch Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) wischte damals alle Bedenken beiseite. Für die vier in Leipzig ausgetragenen EM-Spiele brauche man diese Kfz-Ader nicht. Schließlich reisten nur 1000 der 44 500 Stadionbesucher, das hätten Analysen zu Großveranstaltungen gezeigt, mit dem Pkw an. Alle anderen Zuschauer würden öffentliche Verkehrsmittel nutzen, kämen auf dem Rad oder zu Fuß zu den Spielen – und könnten die Brücke über das Elsterbecken auch während der Bauarbeiten nutzen.

Also wurde das auf sieben Millionen Euro prognostizierte Projekt Ende vergangenen Jahres ausgeschrieben. Weil aber nur Angebote eingingen, die mindestens 3,5 Millionen Euro über dem Kostenrahmen lagen, wurde die Ausschreibung ergebnislos abgebrochen. Offizielle Begründung: kein wirtschaftliches Angebot.

Linke wirft Verwaltung Unehrlichkeit vor

Nach LVZ-Informationen hat allerdings Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hinter den Kulissen in letzter Minute die Notbremse gezogen. Der Verwaltungschef glaubte offenbar nicht mehr den Beschwichtigungen aus dem Baudezernat, dass die An- und Abreise der Fußballfans auch ohne Zeppelinbrücke problemlos funktionieren würde. Zu groß seine Befürchtung, sich und Leipzig vor der europäischen Fußballwelt zu blamieren.

„Es wäre ehrlich gewesen, letztes Jahr zu sagen: Wir vergeben nicht, weil die Europameisterschaft 2024 vor der Tür steht. Das hätte uns allen eine Diskussion erspart und wäre uns Stadträten gegenüber sehr fair gewesen, statt dieses Argument der Kosten zu finden“, so Linken-Stadträtin Franziska Riekewald. Jung äußerte sich zwar nicht zum Vorwurf der Unehrlichkeit, aber der Ratsversammlung legte er jetzt einen geänderten Bau- und Finazierungsvorschlag vor.

Neue Ausschreibung in diesem Monat – Baustart im Juli 2024

Danach wird das Bauprojekt noch in diesem Monat neu ausgeschrieben – mit voraussichtlichen Baukosten von 10,5 Millionen Euro – jene Summe also, die auch schon das erste Ausschreibungsangebot gebracht hatte. Der städtische Anteil steigt damit um drei auf 7,5 Millionen Euro, der Rest sind Fördermittel. Gebaut werden soll nunmehr im Anschluss an die Fußball-EM von Juli 2024 bis Ende 2026. Um die Mehrkosten aufzubringen, verschiebt die Stadt geplante Bauarbeiten in der Lise-Meitner-Straße ins Jahr 2025.

Bei einer Untersuchung der Zeppelinbrücke waren erhebliche Schäden zutage getreten, die spätestens 2030 einen kompletten Neubau notwendig machen würden. Durch eine zeitnahe Instandsetzung, die eigentlich schon dieses Jahr beginnen sollte, könne das Bauwerk jedoch vor weiterem Verfall geschützt und auch die nächsten 50 Jahre noch genutzt werden. Dies erspare der Stadt erhebliche Kosten. Ein Neubau wird auf mindestens 30 Millionen Euro geschätzt.

