﻿Fans von Leipzigs Löwen-Pfleger Jörg Gräser: „Das müssen wir erstmal sacken lassen“

Leipzig. Riesen-Gedränge am Freitagmorgen vorm Leipziger Zoo: Viele Familien strömten am Brückentag zwischen Himmelfahrt und Wochenende in den Tiergarten. Riesen-Resonanz gab es aber auch auf die Entwicklungen im Löwenhaus des Zoos. Nach dem überraschenden Tod von Löwe Majo – er wurde nur acht Jahre alt – fragen sich seit Donnerstag Zoo-Fans auch: Wieso ist der bekannte Pfleger Jörg Gräser nicht mehr an seiner alten Arbeitsstelle?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Versetzung des Zoo-Tierpflegers treibt Besucher um

Dass der beliebte Tierpfleger Jörg Gräser, vor allem bekannt aus der MDR-Serie „Elefant, Tiger und Co.“, nicht mehr bei den Löwen arbeitet, treibt die Leipzigerinnen und Leipziger um. In den sozialen Netzwerken schlugen die Wellen hoch, nach der Veröffentlichung des LVZ-Beitrages reagierten viele Leserinnen und Leser auch per Mail.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Beitrag über die offensichtliche Versetzung Gräsers innerhalb des Zoos ließ die Zoo-Fans nicht kalt. Über 100 000 Leserinnen und Leser interessierten sich für den Text auf LVZ.de. „Ich bin sehr traurig über diese Entwicklung! Sicherlich geht es vielen Fans des Zoos so“, schreibt beispielsweise Leserin Ariane Nicklisch. Sie hatte sich bereits direkt beim Zoo und auch beim Team von „Elefant, Tiger & Co.“ nach Jörg Gräser erkundigt. Bei ETC bekam sie die Antwort, dass „Herr Gräser während der Dreharbeiten nicht in diesem Bereich eingesetzt war“. Der Zoo schrieb ihr: „Sie können versichert sein, dass unsere Tiere optimal durch all unsere hoch qualifizierten Pfleger versorgt werden, egal, in welchem Bereich sie gerade eingesetzt werden. Sie können versichert sein, dass wir alles erdenklich Mögliche unternehmen, um die uns anvertrauten Tiere bestens zu versorgen.“

Jörg Gräser fällt durch Leidenschaft und Empathie im Job auf

In den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke, wo der Beitrag diskutiert wurde, teilten die Userinnen und User ihre Gedanken. Die Vermutung, dass Gräser den Tod seines Schützlings Majo nicht verkraftet hat, wird immer wieder geäußert. Allerdings war der Pfleger schon einen Monat vor dem Tod des Tieres nicht mehr im Löwenhaus tätig. Wer Gräser bei seinen Auftritten im Zoo oder in der Fernsehserie verfolgt, weiß, dass er seinen Job leidenschaftlich gern macht – seine Emotionalität und empathische Fürsorge den Tieren gegenüber sind unübersehbar. Auch Zoofan Silke Hüttenrauch aus Leipzig war es aufgefallen, dass der beliebte Tierpfleger von der Bildfläche verschwunden ist. „Ich wollte letztens schon fragen, was mit Jörg Gräser ist. Aber dachte mir, der kann ja auch mal Urlaub haben. Das muss auch schwierig für ihn sein. Jeder kennt und erkennt ihn im Zoo und anderswo.“

Versetzung erinnert an Elefanten-Pfleger Michael Tempelhoff

„Wir sind schockiert. Das müssen wir erst mal sacken lassen“, schreibt Hans-Jürgen Teubner aus Wilsdruff, der mit seiner Frau Angela den Leipziger Zoo besucht und das Geschehen ansonsten aus der Ferne verfolgt. „Wer in der Öffentlichkeit steht, muss und darf sich zu den Dingen, die ihn betreffen, auch öffentlich äußern.“ Teubner erinnert an den ehemaligen Elefanten-Chefpfleger Michael Tempelhoff, der ebenfalls überraschend versetzt wurde: „Noch immer beschäftigt mich die Frage, was damals los war. Haben Sie nach über zehn Jahren inzwischen eine wirkliche Begründung erhalten? Es wäre schön, nach so langer Zeit eine Erklärung zu bekommen.“

LVZ