Auf Mamas Rücken durch die Welt: Leipziger Zoo freut sich über Ameisenbär-Baby

Das eine Woche alte Ameisen-Jungtier klammert sich am Fell von Mutter Bardana fest.

Große Freude in der Erlebniswelt Südamerika im Zoo Leipzig: Das Ameisenbären-Weibchen Bardana hat Nachwuchs. Das Kleine macht einen gesunden und mobilen Eindruck, so die Pfleger. Und was macht das Giraffenjungtier?