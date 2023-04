﻿Elefantenkuh aus Leipziger Zoo in den Tierpark Cottbus verlegt

Leipzig/Cottbus. Am Mittwochmorgen hat der Leipziger Zoo die Elefantenkuh Don Chung in den Tierpark Cottbus bringen lassen. Im Elefantentempel „Ganesha Mandir“ hieß es also Abschied nehmen, wie Zoodirektor Jörg Junhold mitteilte.

Die 40 Jahre alten Elefantenkuh Don Chung kam im Jahr 1984 aus Vietnam nach Leipzig. In Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) ging es nun für die Leipziger Elefantenkuh in den Tierpark Cottbus, der erst kürzlich ein neues Elefantenhaus fertiggestellt hat und sich weiterhin auf die Haltung älterer Elefanten fokussieren möchte.

Elefantenkuh Don Chung kam als Kalb nach Leipzig. Nun hieß es nach 39 Jahren Abschied nehmen. © Quelle: Zoo Leipzig

Per Spezialtransport in die Lausitz

„Don Chung ist heute am frühen Nachmittag per Spezialtransporter wohlbehalten in Cottbus angekommen und hat bereits ihr neues Domizil bezogen“, erläutert Johannes Pfleiderer. Der Seniorkurator des Leipziger Zoos erklärt, dass die Elefantenkuh in den ersten Tagen der Eingewöhnung von einem ihr bekannten Leipziger Pfleger betreut werde. So könne man ihr ein wenig Sicherheit und Unterstützung geben, um sich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen.

Die Abgabe von Don Chung findet im Zuge der vor drei Jahren begonnenen Neuausrichtung der Leipziger Elefantenhaltung statt. „Leider konnte sich Don Chung nicht ausreichend in den neuen Herdenverband um die Berliner Leitkuh Kewa (40) integrieren, sodass wir uns schweren Herzens und im Sinne des Tieres in Abstimmung mit dem EEP für die Abgabe entschieden haben“, so Pfleiderer weiter. „Wir hoffen sehr, dass sich Don Chung gut in die neue Situation einfindet und sich die beiden Kühe nach einem schrittweisen Kennenlernen schnell aneinander gewöhnen.“ In Cottbus trifft Don Chung auf die 52-jährige Elefantenkuh Sundali, die seit dem Tod ihrer langjährigen Gefährtin Karla allein gehalten wurde.