Nachhaltiges Leben: Bewerbungsphase für Leipziger Zukunftspreis gestartet

Leipzig. Die Stadt Leipzig sucht die besten nachhaltigen Projekte. Noch bis zum 30. Juni können sich Leipzigerinnen und Leipziger, Unternehmen, Vereine und Kinder- und Jugendgruppen für den Leipziger Zukunftspreis bewerben, wie es am Donnerstag hieß. Preise gibt es in zwei Kategorien sowie im zugehörigen Jugendwettbewerb.

In der Kategorie „Zeichen setzen – Spuren hinterlassen“ können sich Organisationen bewerben, die sich schon seit mehreren Jahren für eine nachhaltige Entwicklung in Leipzig einsetzen. Die Kategorie „Engagiert in Leipzig“ ist für Vereine, Initiativen und Unternehmen gedacht, die freiwilliges Engagement von Bürgerinnen und Bürgern besonders gut fördern und integrieren. Die Preise in den beiden Kategorien sind mit jeweils 7.000 Euro dotiert.

Jugendwettbewerb: Geld und Unterstützung beim eigenen Projekt

Der zugehörige Kinder- und Jugendwettbewerb läuft unter dem Motto „Du, Leipzig und die Welt – Eure Ideen für ein gutes Leben und eine gerechte und lebenswerte Zukunft!“. Es werden Ideen von Kinder- und Jugendgruppen gesucht, die einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität anderer Menschen haben – und langfristig umsetzbar sind. Zwei bis vier junge Gewinnergruppen dürfen sich dabei über ein Preisgeld von jeweils 1.000 bis 2.000 Euro für ihre Idee freuen – und Unterstützung bei der Umsetzung des eigenen Projekts.

Vorschläge für Preisträger können online unter www.nachhaltiges-leipzig.de eingereicht werden. Im Herbst 2023 werde Oberbürgermeister Burkhard Jung diese dann nach einer Juryentscheidung im Rahmen der Preisverleihung bekannt geben.

Für weitere Informationen und offene Fragen steht die Geschäftsstelle des Forums Nachhaltiges Leipzig in der Eisenbahnstraße 66 zur Verfügung (E-Mail: post@nachhaltiges-leipzig.de, Tel.: 0341 44 25 99 00).