﻿Leipzigerin nach Monaten aus Kiew zurück: „Ich versuche, einen normalen Alltag zu haben“

Die gebürtige Ukrainerin Alina Artamina war zum Kriegsausbruch zufällig in Kiew - und harrte dort schließlich vier Monate lang aus. Inzwischen ist sie zurück in Leipzig. Wie geht es ihr?

Alina Artamina saß seit Kriegsbeginn in Kiew fest, seit einigen Wochen ist sie wieder in Leipzig.

Leipzig. Als Alina Artamina in Leipzig ankommt, ist es tief in der Nacht und die Luft noch lau. Mehr als 30 Stunden lang, so erinnert sich Artamina heute, war sie zuvor von Kiew aus mit dem Bus unterwegs. Im Hof ihres Wohnhauses in Leipzig wird noch gefeiert, eine Sommerparty. Alina wundert sich, sie begreift nicht sofort, warum es nachts so laut ist, so laut sein darf. In Kiew, wo sie in den Monaten zuvor gelebt hat, beginnt noch immer jeden Abend eine Sperrstunde.

Seit vielen Jahren lebt Alina Artamina in Leipzig. Ende Februar war sie gerade zufällig in Kiew, wollte sich vorübergehend um ihre kranke Mutter kümmern. Dann fielen Bomben auf ihre Heimatstadt. Weil ihre Mutter nicht gehen konnte, als so viele flohen, blieb auch Artamina. Vier Monate lang sah sie ihren kleinen Sohn nicht. Jetzt ist sie wieder in Leipzig. Einen normalen Alltag, sagt sie, darin versucht sie sich noch.

Rückblick: Anfang des Jahres macht Alina Artamina sich nach Kiew auf. Ihre Mutter hatte sich an der Wirbelsäule verletzt, lag erst im Krankenhaus und dann zu Hause, angewiesen auf Hilfe. Als dann der Krieg kam, konnte sie nicht weg, noch nicht einmal in den Keller oder die U-Bahn-Schächte, in denen viele Kiewer in den ersten Kriegswochen ausharrten. Artamina und ihre Mutter blieben im zweiten Stock ihres Hochhauses und hofften. Einmal schlug eine Rakete ganz in der Nähe auf, ein Haus stürzte zusammen. "Vielleicht komme ich nicht mehr zurück", sagte Artamina Ende Februar, als die LVZ zum ersten Mal über sie berichtete.

Wiedersehen mit fünf Jahre altem Sohn: „Geweint vor Glück“

Seit Ende Juni ist Artamina wieder in Leipzig. Im Krieg bei ihrer Mutter zu bleiben, sagt sie, war damals eine schwere, aber richtige Entscheidung. „Mein Ziel war es, dass meine Mutter wieder auf die Beine komme“, sagt Artamina. Inzwischen gehe es ihr wieder besser. „Ich hatte gehofft, dass sie mit nach Deutschland kommt“, sagt Artamina. Doch ihre Mutter habe nicht gewollt, sie liebe ihre Wohnung, ihre Routinen. „Außerdem kann man nicht einfach in ein Flugzeug steigen“, sagt Artamina, die beinahe zwei Tage lange Busreise hätte ihre Mutter, 78 Jahre alt und krank, wohl nicht gut verkraftet. Also besorgte Artamina eine Pflege für ihre Mutter, die inzwischen wieder mehr für selbst sorgen kann, und fuhr allein nach Leipzig.

Zu Hause empfing sie ihr kleiner Sohn, fünfeinhalb Jahre ist er alt. „Unser Wiedersehen war sehr rührend und herzlich, ich habe geweint vor Glück“, sagt Artamina. „Er hat sich so sehr gefreut. Aber er redet bis heute davon, wie sehr er mich vermisst hat und, dass er mich nicht wieder gehen lassen wird.“ Anfangs, sagt Artamina, sei sie aufgeschreckt, wenn ein Hubschrauber vorbeiflog oder ein Rettungswagen seine Sirene einschaltete. Nur langsam könne sie sich an ihr Leben in Leipzig gewöhnen. Im September will Artamina, die vor dem Krieg in der Ukraine in der Personalabteilung eines Leipziger Unternehmens gearbeitet hatte, eine neue Stelle antreten. „Ich versuche, einen normalen Alltag zu haben“, sagt Artamina. Sie engagiert sich für den Ukraine-Verein „Europa Maidan“, sammelt Spenden und hält Kontakt zu Geflüchteten.

„Die Kiewer haben zu kämpfen, aber sie sind optimistisch“

Von den Geschehnissen in der Ukraine kommt Artamina nicht los, natürlich nicht, wie soll das auch gehen? Immer wieder erreichen sie traurige Nachrichten, wie die von der Beerdigung des Mannes einer ehemaligen Klassenkameradin, der im Krieg gefallen ist. Täglich spricht Artamina mit ihrer Mutter, mit Freunden in Kiew. „Die Stadt lebt wieder auf“, sagt Artamina, aber die Belastungen des Krieges seien überall zu spüren. Viele Menschen hätten keine Arbeit, vielen ginge es psychisch schlecht, und trotzdem, das sagt Artamina immer wieder: „Die Kiewer haben zu kämpfen, aber sie sind optimistisch.“

Am Mittwoch ist Unabhängigkeitstag der Ukraine – und der Krieg exakt ein halbes Jahr alt. Aktuell, sagt Artamina, sei die Angst in der Ukraine vor Angriffen der Russen besonders groß. Sie hofft, dass die Menschen in Deutschland und Europa den brutalen Krieg in ihrem Heimatland nicht vergessen. „Nur wenn die Ukraine weiter unterstützt wird, können wir Russland aufhalten und Europa in Sicherheit bleiben“, sagt sie. Am ukrainischen Unabhängigkeitstag wird sie auch deshalb demonstrieren gehen: Am Abend ist eine Versammlung auf dem Leipziger Augustusplatz mit anschließendem Zug durch die Innenstadt geplant.