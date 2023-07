Flughafen Leipzig/Halle ist Deutschlands zweitsicherster Airport

Kostenfrei bis 18:14 Uhr lesen

Internationales Workcamp

Sie kommen aus sieben Nationen aus aller Welt, um in Eilenburg freiwillig mit anzupacken. In diesem Jahr arbeiten die Teilnehmer des Internationalen Workcamps an der Sternwarte. Gleichzeitig muss an ihrer Freizeitgestaltung gespart werden – das Geld fehlt. Was steckt dahinter?