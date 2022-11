Zoll findet 32 Kilogramm Ecstasy am Flughafen Leipzig/Halle

Gleich zwei Weihnachtsmärkte in Taucha, Bergbreitenweihnacht in Schkeuditz und Feuerwerk in Zwenkau: In diesem Jahr locken unterschiedliche Weihnachtsmärkte wieder in alle Städte rund um Leipzig. Was in Markranstädt, Markkleeberg, Schkeuditz, Großpösna, Zwenkau und Taucha geplant ist.