﻿Ferienstart: Antalya und Mallorca sind die Top-Flugziele ab Leipzig/Halle

Der Ferienstart in Mitteldeutschland ist für viele Familien gleichzeitig der Abflug in den Süden. Ziele rund um das Mittelmeer werden am ersten Ferienwochenende von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden besonders häufig angeflogen.

Leipzig. Der Ferienstart in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sorgt an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden für dichte Abflugfrequenzen. So heben am ersten Ferienwochenende insgesamt 132 Passagiermaschinen von den mitteldeutschen Flughäfen ab. Das teilte Uwe Schuhart, Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, am Dienstag mit. 90 Jets (65 Urlaubsflieger und 25 Linien-Maschinen) starten in Leipzig/Halle und 42 in Dresden (16 Urlaubsflieger, 26 Linien-Maschinen). Besonders gefragt: Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer.