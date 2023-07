﻿Sieben Kräne und große Pläne noch in diesem Jahr auf Leipzigs Alter Messe

Leipzig. Auf der Alten Messe in Leipzig verändert sich in diesem Jahr eine ganze Menge. Sichtbar wird das unter anderem bei der früheren Halle 12, wo Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) am Mittwoch einen Förderbescheid über 14,7 Millionen Euro übergab.

Sein Parteifreund und Oberbürgermeister Burkhard Jung zeigte sich hocherfreut, dass damit nun auch der dritte und letzte Bauabschnitt für die einstmals größte Ausstellungshalle der Welt (eröffnet 1924 für die Maschinenbau-Schauen) finanziell gesichert ist. 2019 war mit dem neuen Stadtarchiv im früheren Sowjetpavillon der erste Abschnitt für 17 Millionen Euro fertiggestellt worden. Vor einem Monat folgte die Grundsteinlegung für den Hauptteil in der Mitte – dort sollen für mindestens 105 Millionen Euro Arbeitsplätze für 700 Beschäftigte vom Schul- sowie Jugendamt entstehen. Einzug: zum 100. Geburtstag der Halle im Jahr 2024.

„Leipzig ist ausverkauft. Freie Laborflächen sind Mangelware“

Gleich nach dem nächsten Winter könnten nun die Arbeiten für den dritten Abschnitt am denkmalgeschützten Süd-Kopf der Halle starten, hieß es weiter. Dort entsteht ein Innovationszentrum für Firmen der Biotechnologie und Lebenswissenschaften auf 10 000 Quadratmetern, erläuterte Jung. Kostenpunkt: 62 Millionen Euro. Eröffnung: 2026.

Allerdings muss die Stadt mit ihren Tochterfirmen den Löwenanteil für das Innovationszentrum selbst schultern. Weil die Fördermittel auch in Sachsen jetzt immer öfter in ländliche Gebiete fließen, steuert der Freistaat nur weniger als 25 Prozent zu den Gesamtkosten bei.

Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) betonte den hohen Bedarf für solche Investitionen. „Leipzig ist ausverkauft. Freie Laborflächen sind Mangelware.“ Im Bereich der Alten Messe seien derzeit 42 Firmen aus Biotechnologie und Biomedizin tätig – sowie sechs Forschungseinrichtungen. Genau 20 Jahre nach Eröffnung der „Bio City“ als erstem Baustein sei das eine tolle Bilanz.

Private bauen am Doppel-M und neben Hornbach

Durch die allgemeinen Baukostensteigerungen würden die Gesamtausgaben für die Halle 12 bei mehr als 200 Millionen Euro landen, prophezeite Kai Thalmann, Chef der LGH Leipziger Gewerbehof GmbH. Diese Stadtfirma wird das Innovationszentrum bauen und vermarkten, sie betreibt auch Biocity und BioCube. Das Geld sei sehr gut angelegt, um die Alte Messe zu einem international beachteten Forschungsstandort namens BioCity Campus zu entwickeln, meinte Thalmann. „Wichtig ist, dass sich daran private Investoren ebenfalls beteiligen.“

Stefan Förster (links) von der Stadtfirma LGH Leipziger Gewerbehof führte Oberbürgermeister Burkhard Jung (3.v.l.) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (5.v.l.) über die Baustelle. Im Hintergrund zu sehen ist ein stählernes Tragwerk der Halle 12, das in den Ersatzneubau integriert werden soll. © Quelle: Wolfgang Sens

Immerhin stünden unweit vom Doppel-M schon die ersten Etagen des neuen Firmensitzes für den Leipziger Enzyme-Entwickler c-LEcta (aktuell 120 Beschäftigte) – umringt von drei Baukränen, zählte Schülke auf. Für das dort noch nebenan geplante Laborgebäude gebe es schon Interessenten und inzwischen auch Klarheit, wie die denkmalgeschützte Messegaststätte (zuletzt genutzt von Lucky Bike) integriert und auch mit Gastronomie wiederbelebt werden kann.

Eventpalast bietet schon Karten für Silvesterparty an

An der Puschstraße will die Vollack-Gruppe in diesem Herbst den Bau von zwei Fünfgeschossern mit mehr als 10 000 Quadratmetern für Lifescience-Firmen beginnen, erläuterte Ulrich Henneke von dem Projektentwickler aus Radefeld. Unweit vom neuen Hornbach-Baumarkt stehe die Leipziger Unternehmensgruppe HealthCare Innovations (150 Beschäftigte) als ein Hauptnutzer fest.

Noch in diesem Jahr möchte die Vollack Gruppe den Neubau eines Büro- und Laborgebäudeensembles starten. Zwischen den ehemaligen Messehallen 15 (Stadler) und 17 (Hornbach) sind zwei Fünfgeschosser vorgesehen, die vorrangig Nutzern aus dem Bereich Life Sciences zur Verfügung stehen sollen. Dazwischen geplant ist ein begrünter Hof. © Quelle: Vollack Gruppe

Ebenfalls im Herbst werden die seit Jahren andauernden Baumaßnahmen in der Straße des 18. Oktober endgültig abgeschlossen, teilte die LEVG als Vermarktungsfirma der Alten Messe mit. Danach bekomme diese historische Allee noch mehr Bäume. Der Eventpalast in der Halle 16 erwache gerade wieder aus seiner Corona-Starre, biete sich zunächst für Firmen-Veranstaltungen, aber auch schon Karten für die nächste Silvesterparty an (84 Euro mit Getränken). Etwa zum Jahreswechsel will obendrein der Club Distillery neu starten – an seinem inzwischen dritten Standort in einem Flügel der Messehalle 7, besser bekannt als Soccerworld.

Auch schon 20 Jahre ist es her, dass der Hit-Markt aus einem riesigen Verkaufszelt umzog in die denkmalgeschützte Halle 11 – und dort am 19. Mai 2003 aufschloss. Dies nahm die Handelsgruppe Dohle zum Anlass für eine umfassende energetische Sanierung. Der Markt habe jetzt mehr Tageslicht und LED-Leuchten. „Die Abwärme der Kühlanlagen dient zum Heizen über Wärmepumpen“, berichtete Marktleiter Meik Barmbold. „Und unsere neuen Kühlschränke kommen ganz ohne umstrittene Kältemittel aus.“

