﻿Leipzigs Bärlauch lockt immer mehr Diebe an

Leipzig. Der Bärlauch-Diebstahl nimmt in Leipzig immer größere Ausmaße an. In der Stadtverwaltung wurden in diesem Jahr bereits in acht Fälle aktenkundig, in denen Personen deutlich mehr Bärlauch ernteten, als erlaubt. Die zuständige Fachbehörde des Rathauses prüfe inzwischen, ob gegebenenfalls Strafanzeige gegen diese Personen gestellt wird, erklärte ein Rathaussprecher auf LVZ-Anfrage. Dann würden die Verfahren an die Strafverfolgungsbehörden abgegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bislang 20 Streifen im Stadtwald

Die Zahl der festgestellten Personen ist auch deshalb alarmierend, weil in diesem Jahr nur rund 20 Streifen vorgenommen wurden, um Bärlauch-Diebe zu stellen. Bislang seien keine spezialisierten Inspekteure des Ordnungsamtes vorbeugend in den Leipziger Wäldern unterwegs, heißt es im Rathaus. Man werde nur aktiv, wenn ein Bürgerhinweis eingehe oder ein Förster verdächtige Personen melde. Dann werde eine Streife aus zwei Mitarbeitern losgeschickt.

Im sächsischen Umweltministerium wird betont, dass in Wäldern grundsätzlich eine kleine Menge Bärlauch in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf gesammelt werden dürfe. Denn Paragraph 14 des Sächsischen Waldgesetzes legt fest, dass Waldbesitzer dies dulden müssen. Nur wer größere Mengen ernten möchte und diese gewerblich verwendet, brauche dafür das Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Naturschutzgebieten besonders geschützt

Für die gewerbliche Nutzung ist in jedem Fall eine Genehmigung der Naturschutzbehörde erforderlich. Zuwiderhandlungen können als Ordnungswidrigkeit nach dem Sächsischen Waldgesetz mit einer empfindlichen Geldbuße bis zu 2500 Euro geahndet werden – in Extremfällen sogar bis zu 10.000 Euro.

Zu beachten ist auch, dass Leipzigs Wälder zum größten Teil in Schutzgebieten liegen, wo das Verlassen der Wege oft nicht erlaubt ist. Sie haben im Stadtgebiet eine Größe von insgesamt rund 400 Hektar, was 1,3 Prozent der Leipziger Gesamtfläche ausmacht. So liegen im nordwestlichen Auwald die Naturschutzgebiete Burgaue und Luppeaue, im südlichen Auwald die beiden Naturschutzgebiete Elster- und Pleiße-Auwald und Lehmlache Lauer.

Zwiebeln dürfen nicht beschädigt werden

In solchen sensiblen Reservaten darf auch direkt am Wegesrand nicht überall einfach geerntet werden. „Grundsätzlich dürfen aus Naturschutzgebieten und Flächennaturdenkmalen keine Pflanzen oder Pflanzenteile entnommen werden“, betont ein Sprecher des sächsischen Umweltministeriums.

Experten weisen auch darauf hin, dass durch die Entnahme größerer Mengen Schäden an den Bärlauch-Beständen entstehen – vor allem dann, wenn die Zwiebeln der Pflanzen mit ausgegraben werden. Nicht selten würden dabei auch andere Gewächse beschädigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erlaubnis von Waldbesitzern einholen

Wer legal und umweltschonend eine größere Menge Bärlauch ernten möchte, sollte sich deshalb von einem Waldbesitzer eine Genehmigung für das Pflücken größerer Mengen einholen und nur in diesem Gebiet ernten. Wem in Leipzig welche Waldfläche gehört, können Interessierte bei der für den Stadtwald zuständigen Abteilung Stadtforsten des Amtes für Stadtgrün und Gewässer oder beim Staatsbetrieb Sachsenforst (Forstbetrieb Leipzig) erfragen.

Das städtische Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abteilung Stadtforsten, befindet sich in der Teichstraße 20 in 04277 Leipzig. Geöffnet ist dort dienstags von 16 bis 18 Uhr. Weitere Termine nach telefonischer Vereinbarung unter 0341/1235790 oder per E-Mail an stadtforsten@leipzig.de möglich.