Tag der Architektur

Zum Tag der Architektur finden an diesem Sonnabend sieben Veranstaltungen in Leipzig statt – meist auf aktuellen Baustellen. Besichtigt werden können zum Beispiel ein neues Hotel in Wiederitzsch, ein ungewöhnliches Architektenhaus in Stötteritz und die Zentrale einer der wichtigsten Baufirmen der Region.

