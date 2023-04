Das ist Leipzigs beliebtestes Hotel

Leipzig. Der sächsische Landestourismusverband hat die Online-Bewertungen für Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen ausgewertet – und die beliebtesten Unterkünfte im Freistaat benannt. Für den Raum Leipzig schnitt demnach in der Rubrik Hotel das Book Hotel in der Auguste-Schmidt-Straße im Seeburgviertel am besten ab. Im Bereich Pension gewann für die Region das Wasserschloss Podelwitz in Colditz, in der Kategorie Ferienwohnung die Ringelnatz & Lichtwer- Ferienwohnungen in Wurzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Tourismusministerium wurden für den Wettbewerb die Bewertungen auf weltweit mehr als 250 Online-Portalen wie booking.com, google.com oder Holidaycheck.de untersucht. Berücksichtigt wurden schließlich alle sächsischen Pensionen, Gasthöfe und Hotels mit mindestens 70 Bewertungen sowie Ferienwohnungen mit mindestens 50 Bewertungen im Kalenderjahr 2022. Im Jahr 2023 erfüllten den Angaben nach 905 von 2310 sächsischen Unterkünften die Voraussetzungen – insgesamt kamen sie auf knapp 500.000 Bewertungen.

Top 3 aus ganz Sachsen wird noch ermittelt

„Durch die Online-Bewertungen erhalten die Gäste eine bessere Vorstellung von dem, was sie vor Ort erwartet, sodass die Bewertungen einen maßgeblichen Einfluss auf die Buchungsentscheidung haben“, sagte Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) laut Mitteilung. „Die Regionssieger des Wettbewerbs Gästeliebling 2023 zeichnen sich alle durch einen hervorragenden Service, eine hohe Antwortquote und eine professionellen Gesamtperformance aus.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ziel der Aktion sei, für das Thema Online-Bewertung zu sensibilisieren. Aus den Siegern in den Regionen sollen nun die drei besten Unterkünfte für ganz Sachsen gekürt werden. Die Entscheidung fällt Mitte Juni.