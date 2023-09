Das sind Leipzigs beliebteste Biergärten

Leipzig. Sommerzeit ist Biergartenzeit. Deshalb haben wir LVZ-Leser nach ihren liebsten Biergärten in Leipzig gefragt. Ein Dank geht an alle Leserinnen und Leser, die ihre Stimme beim Top-Ten-Voting abgegeben haben. Das Rennen um Leipzigs besten Biergarten war bis zur letzten Minute spannend.

Top-Ten-Voting der besten Leipziger Biergärten

An der Abstimmung beteiligten sich 1606 Menschen. Am Ende hat der Biergarten „Substanz“ im Leipziger Osten mit 15,3 Prozent aller Stimmen für sich entscheiden können. Auf den Plätzen folgen die Gosenschenke „Ohne Bedenken“ mit 14,4 Prozent und der Bayerische Bahnhof mit 13,9 Prozent. Auf einem abendlichen Rundgang haben wir die drei bestplatzierten Locations besucht, die Atmosphäre und ein paar Stimmen eingefangen.

1. Biergarten Substanz in Leipzig-Reudnitz

Rappelvoll am Freitagabend: Der Substanz Biergarten hat bei den LVZ-Usern die meisten Stimmen abgeräumt. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Was für ein Sommerabend: Bei mehr als 25 Grad Celsius ist der Biergarten der Substanz, einer Lokalität, die in Kürze 30-jähriges Jubiläum feiert, an diesem frühen Abend rappelvoll. Hunderte Gäste genießen die lauen Abendstunden in lockerer, entspannter Atmosphäre. Unter großen Bäumen sitzen junge und ältere Leute aus dem Kiez an Tischen mit Gerstensaft, Longdrinks oder hausgemachten Limos in den Händen. Hier trifft man sich von Mai bis Ende September zum Vorglühen, um später um die Häuser und durch die Clubs zu ziehen.

Oder man gehört, wie das Pärchen Isabel und Thomas Viehmann, seit vielen Jahren zum Stammpublikum im Täubchenweg. Der Leipziger wohnt ums Eck und kommt, wenn das Wetter passt, gern auf ein Bierchen auch unter der Woche vorbei. „Vor genau zehn Jahren habe ich meine künftige Ehefrau zum zweiten Date in den Biergarten ausgeführt. Es ist einfach sehr gemütlich und hier sitzt der Anwalt neben dem Studenten“, schildert der seit sieben Jahren glücklich Verheiratete. Die Substanz sei der erste Biergarten gewesen, der in der Messestadt Augustiner ausgeschenkt habe, erzählt er weiter. Seine Frau schwärmt indes von Burger und Bier, das gehöre für sie einfach zusammen. „Wir haben hier viele Leute kennengelernt und freuen uns schon jetzt auf den heimeligen Adventsmarkt in der Weihnachtszeit.“

LVZ-Leser haben entschieden: Das sind die besten zehn Biergärten in Leipzig Auf LVZ.de haben wir gefragt: Welcher Biergarten ist Leipzigs bester? Die Leserinnen und Leser haben insgesamt 55 Vorschläge genannt. Und das sind die Top Ten unseres Votings mit insgesamt 1606 Leserstimmen. Platz 1: Substanz 15,3 Prozent Platz 2: Gosenschenke „Ohne Bedenken“ 14,4 Prozent Platz 3: Bayerischer Bahnhof 13,9 Prozent Platz 4: Schnittstelle 1845 13,6 Prozent Platz 5: Kulturhaus Eutritzsch 12,6 Prozent Platz 6: Zum wilden Heinz 8,7 Prozent Platz 7: Rennbahn Scheibenholz 7,7 Prozent Platz 8: Münsters 7,2 Prozent Platz 9: Felsenkeller 5,5 Prozent Platz 10: Enchilada 1,1 Prozent

„Wir sind ein Rückzugsort und versuchen, alle Generationen unter einen Hut zu bringen,“ freut sich Substanz-Eventmanagerin und Bookerin Amira Funke-Schauki auch für ihren Chef Andreas Wendland über den ersten Platz im LVZ-Biergarten-Ranking. Hier wird mit Leipziger Gose, Cocktails, die nach dem Personal benannt sind, sowie vegetarischen und veganen Speisen mit selbstgemachtem Aioli, Mayo und Currysoße gepunktet. Auch der „Kölsch-Tach“ immer mittwochs und die Konzertabende, die neuerdings freitags aller 14 Tage stattfinden, erfreuen nicht nur das Szene-Publikum aus dem Viertel.

2. Biergarten Gosenschenke „Ohne Bedenken“ in Leipzig-Gohlis

Bier verbindet: Rudi Wiedemann (l.) mit Vierbeiner Lady lernte vor einem Jahr den Leipziger Enrico Weilepp (r. mit Bruder Matthias) im Biergarten „Ohne Bedenken kennen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Der Biergarten „Ohne Bedenken“, der zur Gosenschenke von Wirt und Bierzapfer Jens Gröger gehört, zählt nach Auszählung der LVZ-Leserstimmen zu den besten Biergärten der Stadt. „Hier schmeckt das Bier, es gibt Schattenplätze und der Service ist sehr präsent“, meint Enrico Weilepp, der gemeinsam mit Bruder Matthias und Kumpel Rudi Wiedemann an einem Tisch Platz genommen hat. Letzterer ist vor einiger Zeit aus Franken in die Messestadt gezogen und kenn die originale Biergartenkultur aus der Heimat: „Es gibt hier zwei Eingänge und Selbstbedienung. Das Lokal kommt hundertprozentig an den Standard in Bayern heran“, sagt der 32-Jährige schmunzelnd. Darauf einen Schluck Gerstensaft – und auf das einjährige Kennenlernen mit Freund Enrico, der in der Nachbarschaft wohnt und den familienfreundlichen Biergarten zu schätzen weiß.

„Seit 2012 gehören wir zu Deutschlands schönsten Biergärten“, berichtet Gosewirt Jens Gröger, der den Laden nach Hartmut Hennebachs Tod vor elf Jahren übernommen hat. Morgens steht der Bierzapfer in der eigenen Brauerei, die es seit sechs Jahren gibt, und abends am Grill, um die Gäste zu versorgen.

3. Biergarten Bayerischer Bahnhof im Zentrum-Südost

Seit fast 23 Jahren gibt es das Restaurant, die Gosebrauerei und den Biergarten Bayerischer Bahnhof. Schon wegen des alten Baumbestandes mit den mächtigen Platanenstämmen und der üppig grünen Blätterdächer ist Leipzigs drittplatzierter Biergarten einen Besuch wert. Hier gönnen sich nicht nur die Leipziger nach Feierabend im Schatten ein Getränk. Auch Rentner, Familien mit Kindern und Touristen aus aller Welt kehren in der Wirtschaft ein, um die besondere Atmosphäre zu genießen.

Stammgäste im Bayerischen Bahnhof: Sabine und Marcus Linne aus Leipzig-Gohlis kommen gerne nach einer Fahrradtour auf ein frisch Gezapftes vorbei. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Rheinländer Sabine und Marcus Linne leben seit 30 Jahren in Leipzig und sind im Stadtteil Gohlis beheimatet. „Wir lieben den Biergarten am Bayerischen Bahnhof wegen seiner Urigkeit und den Platanen“, so das Architekten-Ehepaar. Hier stimme einfach das Gesamtpaket – vom Ambiente übers Bier bis zum Personal, das höflich und zuvorkommend sei.

„Fünf hausgebraute Biere kommen direkt vom Gärkeller frisch gezapft ins Glas. Die Gäste schätzen auch die servierten Speisen, und zusätzlich locken 15 Craftbiere vom Fass und weitere 80 Flaschenbiere aus aller Welt“, erzählt Geschäftsführer Frank Wiegand. Er freut sich, auch im Namen seines Teams, über die Platzierung beim Leser-Voting und werde die grüne Lunge am Bayerischen Platz weiterhin gut gießen.

