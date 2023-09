Stimmen Sie jetzt ab: Welcher Spielplatz in Leipzig ist der schönste?

Leipzig. Im neuesten Teil unserer Reihe „Leipzigs Beste“ wollten wir von Ihnen wissen, auf welchem Leipziger Spielplatz Sie am liebsten mit Ihren Kindern oder Enkeln toben. In der Messestadt gibt es gut 300 städtische Spielplätze in allen Stadtteilen. Sie haben uns in den vergangenen Tagen zahlreich geschrieben und mehr als 40 Spielplätze von Connewitz über Eutritzsch bis nach Lindenau genannt, auf denen Sie am liebsten mit Ihrem Nachwuchs eine schöne Zeit verbringen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die uns via E-Mail, Facebook, Instagram und Umfrage auf der Webseite Ihre Lieblingsspielplätze mitgeteilt haben. Alle Wortmeldungen wurden ausgezählt und die zehn häufigsten ermittelt. Nun steht die finale Abstimmung an: Welcher Anlage gebührt nun der Titel: „Schönster Leipziger Spielplatz“?

Wir suchen Leipzigs schönsten Spielplatz – hier können Sie abstimmen!

Die Abstimmung läuft bis Freitag, 22. September, 14 Uhr.

Die Top-Ten der Leipziger Spielplätze

Leipzigs bester Spielplatz mit finaler Abstimmung

Stimmen Sie jetzt für Ihren Lieblingsspielplatz ab! Die beliebtesten Plätze werden anschließend auf LVZ.de vorgestellt.

Bereits gewählt haben unsere Leserinnen und Leser in der Reihe „Leipzigs Beste“ die angesagtesten Spätverkäufe, die beliebtesten Biergärten der Stadt, die schönsten Seen sowie die Cafés und Bäckereien, in denen es in Leipzig den leckersten Kuchen gibt.

