Welche Seen sind in Leipzig und Umland am schönsten?

Leipzig. Das Leipziger Neuseenland lädt im Sommer zu Ausflügen ein, hält nach hitzigen Fahrradtouren schöne Badestrände bereit und bietet auch ruhige Buchten, in die man sich zurückziehen kann. Das Angebot ist groß: Welcher See in Leipzig oder im Umland ist für Sie der Badespot Nummer eins? Wo erholen Sie sich nach Feierabend oder am Wochenende mit der Familie? Wo tauchen Sie mit Freunden gerne ab? Machen Sie mit, schicken Sie uns ihre Tipps für die schönsten Seen der Region.

Wir suchen den schönsten See in Leipzig oder im Umland – hier können Sie mitmachen!

Teilnahme per Umfrage: Nennen Sie uns den See, an den Sie bei großer Hitze entfliehen, um die Seele baumeln zu lassen oder sich mit Freunden zu treffen.

Teilnahme per E-Mail: Schreiben Sie uns Ihren Favoriten (gerne auch mit einer kurzen Begründung) per E-Mail an feedback@lvz.de.

Mitmachen via Facebook und Instagram: Unsere Seen-Umfrage läuft auch in den sozialen Netzwerken auf dem Facebook- und Instagram-Kanal der LVZ.

Finale Abstimmung zum besten See in Leipzig oder Umgebung

Aus den meistgenannten Einsendungen können Sie dann im Anschluss beim LVZ-Voting final über Ihren Lieblingssee abstimmen. Die beliebtesten Seen werden anschließend vorgestellt.

Bereits gewählt haben die LVZ-Leserinnen und -Leser die Leipziger Biergärten, in denen sie sich am wohlsten fühlen und die Cafés oder Bäckereien, in denen es den leckersten Kuchen in der Messestadt gibt.

