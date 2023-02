﻿Mehr Service und mehr Besucher – Leipzigs Bibliotheken im Aufwärtstrend

Jette (16) und Annalena (40) schmökern in den Büchern im Sprachenzimmer der Stadtbibliothek am Leuschnerplatz in Leipzig. Die Städtischen Bibliotheken befinden sich nach dem pandemiebedingten Knick wieder im deutlichen Aufwärtstrend bei den Besucherzahlen.

Leipzig. Sprachen haben auf einer Aktionsfläche von gut 170 Quadratmetern in der Stadtbibliothek am Leuschnerplatz ihren eigenen Raum. Aktuelle Bücher und andere Medien rund um Sprache(n) stehen dort seit Mai 2022 zum Ausleihen bereit. Es ist aber auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des Lernens, der für selbst organisierte Veranstaltungen genutzt werden kann. Die Leipziger Städtischen Bibliotheken (LSB) legen viel Wert auf innovative Lern- und Begegnungsorte für ihre Besucherinnen und Besucher, wie schon beim Leipzig-Zimmer. Auch dort können Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Initiativen eigene Formate gestalten, Ideen teilen oder Partner für eigene Projekte finden. Die Kinderbibliothek ist ohnehin als Erlebniswelt mit kreativen Lern- und Spielangeboten für die Jüngsten gestaltet. Mit der Lockerung von Corona-Maßnahmen im Frühjahr 2022 sind auch die Gäste zurückgekommen, die Städtischen Bibliotheken befinden sich nach dem pandemiebedingten Knick ab 2020 wieder im Aufwärtstrend bei Besuchs- und Entleihzahlen.

Zusätzliche Öffnungen am Samstag werden geprüft

So sind überdurchschnittlich viele neue Nutzer gekommen. Vor allem junges Publikum nutzt die Bibliotheken intensiver als beispielsweise noch 2019. Das lässt sich unter anderem an den Kinderbüchern festmachen. 2022 wurden 1,009 Millionen Kinderbücher ausgeliehen, 2019 waren es 965.714. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis des vergangenen Jahres“, sagt Susanne Metz, die Direktorin der LSB. „Das konnten wir aber nur erreichen, indem wir eine Vielzahl neuer Serviceangebote und -verbesserungen umgesetzt haben“, erläutert sie. Dazu gehören verlängerte Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek sowie in den Zweigstellen Grünau-Süd, Mockau, Reudnitz und Volkmarsdorf. Zusätzliche Samstagsöffnungen in Stadtteilbibliotheken werden derzeit geprüft, kündigt sie an. Zudem wurde ein Ukraine-Bestand für die Kriegsflüchtlinge aufgebaut.

Susanne Metz, die Direktorin der Leipziger Städtischen Bibliotheken, ist mit den Besucher- und Entleihungszahlen des Vorjahres zufrieden. 2023 wird das Projekt „17 Ziele – 17 Bibliotheken“ für mehr Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein gestartet. © Quelle: André Kempner

Nach einer anfänglichen Zurückhaltung beim Publikum hat sich der Zuspruch zu den Veranstaltungen stabilisiert. 851.670 Menschen besuchten 2022 die Bibliotheksstandorte, das liegt deutlich über dem Vorjahreswert (2021: ca. 612.000). Mit mehr als vier Millionen Entleihungen erreichten die LSB – gemessen an den Rahmenbedingungen – wieder ein gutes Ergebnis. Dabei stiegen die Ausleihen elektronischer Medien weiter an.

Ansicht der Leipziger Stadtbibliothek am Leuschnerplatz. © Quelle: André Kempner

Projekt für nachhaltige Entwicklung

In diesem Jahr legen die Städtischen Bibliotheken ihren Fokus auf die Bildung für nachhaltige Entwicklung, etwa im Projekt „17 Ziele – 17 Bibliotheken“. „Wir wollen uns mit einem nachhaltigen und umweltbewussten Handeln positionieren. Dafür haben wir je ein Nachhaltigkeitsziel einem Bibliotheksstandort zugeordnet“, erläutert Susanne Metz. Schon allein die Ausleihe von Büchern und anderen Medien basiert auf einer nachhaltigen Strategie: dem Teilen von Dingen. Durch dezentrale Standorte sind Bibliotheken in ihren Stadtteilen verwurzelt und leicht – auch ohne Auto – zu erreichen. In einer Agenda 2030 hat die UN 17 globale Nachhaltigkeitsziele definiert, mit denen sich die Bibliothekarinnen und Bibliothekare nun sehr konkret beschäftigen und Ideen entwickeln, die dann in ihren Einrichtungen sichtbar werden sollen. Das kann dann bei Aktionentagen, der Nachhaltigkeitswoche im September sowie im ,normalen‘ Bibliotheksalltag erfolgen.

Im Leipzig-Zimmer der Stadtbibliothek können Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Initiativen eigene Formate gestalten, Ideen teilen oder Partner für eigene Projekte finden. © Quelle: André Kempner

Neuer Schwung für digitale Angebote

In diesem Jahr geht die Digitalisierung der Bestände weiter, demnächst sollen Noten digitalverfügbar sowie Tablets für die Bibliotheksbesucher nutzbar sein. Bei der Digitalisierung ihres historischen Bestandes will die Stadtbibliothek ebenfalls spürbar vorkommen.