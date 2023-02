﻿Leipzigs Bibliotheken haben viele Pläne und sind auf gutem Weg

Leipzig. Hell, freundlich, modern – Leipzig hat am Leuschnerplatz eine Stadtbibliothek, die einer Buchstadt würdig ist. Am Sonnabend herrschte dort, wie so oft, volles Haus. Bibliotheken sind längst Orte, an denen man sich nicht nur Bücher ausleiht. Sie sind inspirierende Stätten der Begegnung, in denen Kinder spielen oder Erwachsene selbst organisiert diskutieren. Mit Leipzig-Zimmer oder Sprachenzimmer haben Leipzigs Bibliotheken Angebote vorgelegt, um zum Treffpunkt für Bildung, Kultur und Kommunikation zu werden.

Corona hat hier zwar die Bremse gezogen. Doch nun ist man dabei, die Visionen für die Zukunft umzusetzen.

Visionen wie „Open library“

Natürlich bleiben da Wünsche offen. Auf begehrte Bestseller oder Tonis in der Kinderbibliothek müssen Benutzer trotz eines kontinuierlich steigenden Erwerbsetats oft länger warten. Der Einsatz moderner Technik ließe sich ebenfalls optimieren – gerade in einigen der 15 Stadtteilbibliotheken. In Grünau entsteht ein lang diskutiertes Bürger- und Begegnungszentrum, in das eine moderne Stadtbibliothek integriert wird. Und es gibt Visionen wie die „Open library“. Das Konzept hat sich in skandinavischen Ländern erfolgreich etabliert: Mit einem Leseausweis können Benutzer auch dann in die Bibliothek kommen und Medien ausleihen, wenn keine Mitarbeiter vor Ort sind. Das Angebot kommt allerdings nicht ohne Technik, Wachschutz oder Videoüberwachung aus. Dies zu testen, haben sich die Leipziger Bibliotheken für die Zukunft vorgenommen. Angepackt wird die „Bibliothek der Dinge“. Was heißt, es können künftig Dinge für den Alltag ausgeliehen werden – passend zu entsprechender Ratgeber-Literatur. Beispielsweise Messgeräte, um herauszufinden, wie viel Strom der eigene Kühlschrank verbraucht. Vieles ist noch Zukunftsmusik oder von Investitionen abhängig. Doch Leipzigs Bibliotheken sind auf dem richtigen Weg. Und der Erfolg gibt ihnen dabei Recht.