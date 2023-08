﻿Das Entzerren der Rushhour: Leipzigs Biergärten und die kritische Stunde

Leipzig. Auch wenn Regenschauer am Wochenende die Freisitze lichteten: Leipzigs Biergarten-Betreiber beschäftigt nach den heißen Juni- und Julitagen eine Frage: Wie lässt sich der Gästeansturm zur abendlichen Rushhour bewältigen? Vor zwei Monaten gab das Kult-Lokal „Substanz“ bekannt, mit einem Einlass-Stopp die Besuchermengen kanalisieren zu wollen. Doch ist das auch für andere Biergärten die Lösung? Die LVZ war am Samstagabend in der Stadt unterwegs.

Im Reudnitzer Täubchenweg muss an diesem regnerischen Abend niemand anstehen. Das war zuletzt nicht immer so. Es gab Tage, da warteten zwei Dutzend Gäste vor der Tür, als Inhaber Andreas Wendland die „Substanz“ öffnete. 30-jähriges Bestehen und dann auch noch der erste Platz im LVZ-Ranking der beliebtesten Biergärten – die Oase im Osten der Stadt erlebt einen Ansturm wie noch nie, so Wirt Andreas Wendland.

Hinweistafeln für die Warteschlange im Biergarten vom Restaurant Bayerischer Bahnhof. © Quelle: André Kempner

So erfreulich das ist, für ihn geht eine Überfüllung auch mit Unfallgefahr und Versicherungsfragen einher. Deshalb der Türstopper, der dichtmacht, wenn die Schlangen an der Bar zu lang werden. Nach ersten Erfahrungen hält Wendland das weiter für sinnvoll. „Wobei es den größeren Andrang bei Konzerten und anderen Veranstaltungen gibt“, sagt er. „Im normalen Betrieb an Wochentagen ist ein Einlass-Stopp nicht mehr nötig.“ Ihr Reservierungssystem behält die „Substanz“ allerdings bei, um eine Größenordnung für die Küche und die Personalplanung zu haben.

Keine Reservierungen gibt es im Biergarten Bayerischer Bahnhof. „Ich kann aber die Problematik in der Substanz 1:1 nachvollziehen“, sagt Geschäftsführer Frank Wiegand. „Auch wir haben überlegt, ob wir einen Security-Mann an die Tür stellen.“ Letztlich habe man sich aber für Hinweisschilder entschieden. Am Eingang wird der Gast mit einer Texttafel empfangen, die vor „Verspätungen in der Hauptverkehrszeit“ warnt: „Bitte rechnet in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr auf der Strecke Küche-Gast mit hohem Verkehrsaufkommen und den damit einhergehenden Verzögerungen.“

Bei Andrang mit Einlass-Stopp, aber mittlerweile geht es auch wieder ohne in der „Substanz“ in Reudnitz. © Quelle: André Kempner

20 Minuten fürs Bier in Spitzenzeiten

Bei den Gästen sei das gut angekommen, so Wiegand. In Spitzenzeiten könne es 20 Minuten dauern, bis man sein Bier habe. Für lange Schlangen gibt es zusätzliche Schilder, die an die Smileys von Autobahnbaustellen erinnern. Wartephasen sind in rote, gelbe und grüne Abschnitte aufgeteilt. Wiegand sieht mehrere Gründe dafür, dass es in Biergärten voller wird. „Wachsende Bevölkerung, mehr Einkommen und die Bereitschaft, Geld auszugeben“, zählt er auf. Hinzu komme der Lifestyle, mit Familie und Freunden im Freien zu sein und nicht immer daheim am Abendbrottisch. Wäre da nicht ein zusätzlicher Ausschank sinnvoll, um die Wartezeiten für Gäste zu verkürzen? Zwei zusätzliche Mitarbeiter, Strombedarf, gekühlte Bierleitungen – Wiegand hält diesen Aufwand für zu hoch. „Das lohnt sich nicht, zumal wir eigentlich nur die Rushhour zwischen 18.30 und 19.30 Uhr entzerren müssen“, meint er. „Am restlichen Abend ist die Lage ja meistens normal.“

Wie es sich anfühlt, wenn plötzlich sehr viele Gäste auf einmal essen und trinken wollen, hat auch Jens Gröger schon häufiger erlebt. Er betreibt die Gosenschenke „Ohne Bedenken“ in Gohlis, zu der auch ein ebenso großer wie beliebter Biergarten (2. der LVZ-Rangliste) zählt. Wie immer steht er an diesem Sonnabend am Grill, brät Steaks und Würste. Es regnet gerade, nicht alle Tische sind besetzt. „Normalerweise verläuft es sich bei uns“, berichtet er. „Aber wir haben immer mal wieder Situationen, da kommt ein Wahnsinnsansturm, den wir gar nicht schnell genug bewältigen können, da brechen wir fast zusammen.“ Gerade in der Rushhour müsse man mal zehn Minuten auf ein Getränk oder 20 Minuten auf eine Bratwurst warten. Vor ein paar Wochen habe er das als Gast selbst erlebt, als er mit seiner Familie am Bayerischen Bahnhof zum Essen war. „Es war dort rappelvoll“, erinnert er sich, „aber ich kann darüber lächeln, weil ich ja weiß, wie das ist.“

Grillen für Hunderte Gäste: Jens Gröger von der Gosenschenke „Ohne Bedenken“. © Quelle: André Kempner

Selbst ein vergleichsweise neues Lokal wie „Herr Kauzig“ an der Jahnallee setzt sich bereits mit dem Problem der kritischen Stunde auseinander. Gerade in den Abendstunden zwischen 18 und 19 Uhr, wenn viele Gäste auf einmal kommen, gebe es Wartezeiten, konstatiert Steven Christopher Dreyhaupt, einer von drei Geschäftsführern. „Wir konnten aber bis jetzt jeden Ansturm bewältigen.“ Zumal sich hier Gäste auch untereinander einigen würden. „Da wird aus zwei Gruppen eine große Gruppe“, so Dreyhaupt. Gut möglich, dass der Biergarten in nächster Zeit noch voller wird. Denn wer hier bis 23 Uhr Platz genommen hat, hat am Wochenende auch im Club „Kauzig“ mit zwei Floors freien Eintritt.

Gäste mit flexiblem Zeitplan können die Zeit mit Gedränge und Wartezeiten übrigens umgehen. „Wenn ich mit meiner Familie essen gehe“, sagt Frank Wiegand vom Bayerischen Bahnhof, „dann entweder um 17 oder um 20 Uhr, aber auf keinen Fall um 18.30 Uhr.“

