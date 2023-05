Leipzigs OBM Jung bleibt Vizepräsident des Deutschen Städtetags

Kostenfrei bis 21:03 Uhr lesen

Veranstaltungstipps

Bikertreff, Mühlentag und viele Feste – das ist Pfingsten in Nordsachsen

Wer am Wochenende in Nordsachsen etwas unternehmen will, hat die Qual der Wahl. Der Veranstaltungskalender ist üppig gefüllt. Die LVZ hat schon mal vorsortiert und gibt einen kleinen Überblick.