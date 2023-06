﻿Baugerüste am Leipziger City-Hochhaus: Was wird da nun gemacht?

Leipzig. Vielen Passanten ist die Veränderung bereits aufgefallen: An Leipzigs höchstem Gebäude, dem City-Hochhaus, ist ein Gerüst angebracht worden. Es besteht aus zwei vertikal vom Boden bis fast nach ganz oben verlaufenden Streben, an denen sich waagerecht eine Empore entlang noch oben arbeitet. Was hat es damit auf sich? Wir haben beim zuständigen Immobilienunternehmen Aroundtown nachgehakt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fassadenteile werden ausgetauscht – mehrere Bauabschnitte

Wie Unternehmenssprecher Frederic Hilke erklärte, werden speziell angefertigte Fassadenteile am Gebäude ausgetauscht. Die Arbeiten nehmen längere Zeit in Anspruch – von einem ersten Abschnitt bis September ist die Rede. Es handele es sich um eine geplante Maßnahme und einen laufenden Prozess, „der gut vorankommt“.

Das Gerüst, das nur aus süd-westlicher Richtung zu sehen ist, sei notwendig, um von außen die bestehenden Fassadenteile auszutauschen. Es wurde seit 20. Juni aufgebaut. Bis zum 28. Stock, von 34 Etagen insgesamt, werden die noch bis September andauernden Arbeiten durchgeführt. Wobei das Vorankommen auch wind- und wetterabhängig sei. Nach dem ersten Bauabschnitt bis September folgen zwei weitere – an den anderen beiden Seiten des City-Hochhauses.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Aus luftigen Höhen herabstürzende Scheiben

In der Vergangenheit war es im Zusammenhang mit defekten Fassadenteilen auch zu Unfällen gekommen. So stürzten 2017 und 2015 wiederholt Scheiben aus der Fassade des Gebäudes auf den Bereich zwischen Universitäts-Mensa und Moritzbastei. Dabei wurde zum Glück niemand verletzt. Damit es dabei bleibt, wurde der Bereich um das Gebäude herum inzwischen dauerhaft mit Bauzäunen versehen. Diese wurden nun für die Bauarbeiten abgebaut.

Gerüst zur Sanierung der Fassade vom Cityhochhaus / Uniriese in Leipzig © Quelle: Andre Kempner

Das City-Hochhaus wurde 1972 fertiggestellt und gehörte bis in den 1990er Jahre hinein zur Universität – daher der Spitzname „Uni-Riese“. Mit seinen 142 Metern Höhe ist es das höchste Gebäude Leipzigs und war für kurze Zeit sogar das höchste Gebäude beider deutscher Staaten. Vom Architekten Hermann Henselmann für die Buchmesse-Stadt Leipzig entworfen, ähnelt es in seiner Form einem aufgeschlagenen Buch. In der Messestadt ist aber auch der Spitzname „Weißheitszahn“ geläufig.

LVZ