﻿Leipzigs farbige Radwege haben ein Glätteproblem

Leipzig. Der erste Schneefall dieses Winters zeigte einmal mehr: Leipzig verfügt zwar über immer mehr Radwege, doch von einer fahrradfreundlichen Stadt ist Leipzig noch weit entfernt. Dabei ist die mangelnde Schneeberäumung auf den Radstreifen längst nicht das einzige Problem in der kalten Jahreszeit.

Immer öfter bekommen auch in Leipzig Radwege eine farbige Beschichtung. So wurde erst im Sommer auf dem Innenstadtring nicht nur ein Teil der Fahrbahn durch eine weiße Markierung vom Rest der Straße für den Radverkehr abgetrennt. Die Fahrradtrasse erhielt zudem durchgehend eine hellgrüne Beschichtung. An Kreuzungen und Einmündungen werden die Fahrradstreifen auf den Straßen immer öfter rot eingefärbt – um die Aufmerksamkeit von Autofahrern zu erhöhen.

Doch genau das, was Radfahren sicherer machen soll, wird ausgerechnet im Winter zur Gefahr.

Reifglätte und gefrierende Nässe sind größeres Problem als Schnee

„Bei gleicher Wettersituation ist ein hell beschichteter Radweg glätteanfälliger als dunkler Asphalt“, sagt Jörg Riemann, Meteorologe bei der Berliner Wettermanufaktur. „Das ist einfache Physik.“ Ein dunkler Belag absorbiere die Sonnenstrahlung besser als ein heller. Selbst die wenige Wärme, die die Sonne an einem kurzen Wintertag noch liefert, könne schwarzer Asphalt hervorragend speichern. Da sich zwischen Asphalt und Oberflächenbeschichtung für den Radweg meist noch ein baulicher Untergrund mit Lufteinschlüssen befinde, werde zusätzlich verhindert, dass Bodenwärme an die Oberfläche gelangt. Die Folge: Der helle Belag des Radweges ist kälter als der dunkle Asphalt der angrenzenden Kfz-Fahrbahn und vereist demnach bei Nässe schneller.

Nach mehreren Tagen Dauerfrost, wie Ende November/Anfang Dezember, spielt das zwar keine Rolle. „Doch in einem Normalwinter haben wir hier um die 0 Grad Celsius“, erklärt der Wetterexperte. Tauwetter am Tag und nachts knapp unter 0 Grad, frostfreie Tage und frostige Nächte wechselten sich häufiger ab. Die hauptsächliche Rutschgefahr hier in Mitteleuropa drohe im Übrigen nicht durch Schnee, sondern durch passive Glätte, sagt der Meteorologe von der Wettermanufaktur, die deutschlandweit Winterdienste, darunter auch die Leipziger Stadtreinigung, berät. „Reifglätte und gefrierende Nässe sind bei uns die Hauptunfallursachen.“

Winterdienste brauchen Technik für schmale Radwege

Inwieweit das auf Leipzigs Radwegen bereits ein Problem ist, dazu hat der Fahrradclub ADFC noch keine Erkenntnisse. „Haben ,grüne oder rote’ Radwege eine raue Beschichtung erhalten, sind diese nicht glatter als der übrige Asphalt“, meint die Leipziger ADFC-Sprecherin Anne Hutschenreuter.

In Berlin, wo seit einigen Jahren schon Radwege farbig markiert werden, beobachtet InfraVelo, eine Tochter der landeseigenen Berlin Grün GmbH, seit einiger Zeit auch das Glätteverhalten. „Aus dem laufenden Betrieb konnten keine besonderen Auffälligkeiten in Form von Beschwerden oder Unfallschwerpunkten im Vergleich zu farblich nicht markierten Radfahrstreifen festgestellt werden“, so Sprecher Christian Hengstermann. Die Begleituntersuchung sei aber noch nicht abgeschlossen. Sie ist über einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt.

Klarer hingegen fällt die Einschätzung zur Glätteanfälligkeit farbig beschichteter Radwege bei der Stadtreinigung aus, die für den Winterdienst in Leipzig zuständig ist. „Dieses Phänomen ist uns bekannt“, sagt Sprecher Sven Röder. „Die dunklen Flächen des Asphalts heizen sich tagsüber schneller auf, sodass es zu minimalen Temperaturunterschieden der Böden kommt. Diese können ausreichen, um ein Tauen oder Gefrieren hervorzurufen.“ Bisher gebe es jedoch in Leipzig keine technischen Verfahren, um diesem Phänomen gesondert zu begegnen. „Die Straßenbegleitwege werden, ebenso wie die Straßen, im Fall von Glätte mit Streusalz behandelt“, so Röder weiter.

Meteorologe Riemann sieht genau hier die Kommunen in der Pflicht. „Ich finde farblich markierte Radwege ja völlig richtig. Aber wer A sagt, muss auch B sagen.“ Die Kommunen sieht er in der Pflicht, ihre Winterdienste finanziell so auszustatten, dass sie sowohl personell als auch technisch das wachsende Radwegenetz im Winter betreuen können. „Das Riesenproblem ist doch“, so Riemann, „dass die keine Winterdienstfahrzeuge für die schmalen Radwege haben.“