Infrastruktur

Vor allem der Verkehr aus Richtung Süden wird in den Sommerferien deutlich beeinträchtigt. In der Wundtstraße (Foto) werden die stadteinwärtigen Fahrspuren gekappt. Betroffen sind täglich Zehntausende Pendler, die die Stadt über die Bundesstraße 2 ansteuern.

Für Autofahrer in Leipzig wird es in den nächsten Tagen noch schwerer, zügig voranzukommen. Die städtischen Unternehmen wollen ihre Netze leistungsfähiger machen und gehen rund ein Dutzend Baustellen an. Hier die wichtigsten Vorhaben, die in den Ferien anlaufen.

