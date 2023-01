Die hohen Energiepreise machen niemanden glücklich – daran ändern auch Preisdeckel und Mehrwertsteuersenkung nichts. In Leipzig verursacht zudem noch die Energiepolitik des Rathauses schlechte Laune. Die Stadtwerke wehren sich.

Leipzig. In den vergangenen Tagen sind bei Zehntausenden Fernwärme-Kunden Briefe der Leipziger Stadtwerke eingetroffen, in denen Preiserhöhungen zum 1. Januar 2023 angekündigt wurden. Bei einigen Messestädterinnen und Messestädtern regt sich nun Unmut: Sie stören sich an der Begründung und an den gestiegenen Preisen.