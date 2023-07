Trotz Rekord-Hitze bleiben in Leipzigs Freibädern bisher neue Rekordwerte aus. Dennoch kristallisieren sich drei Bäder-Favoriten bei den Messestädtern heraus. Eine Bilanz zur Halbzeit der Saison.

Leipzig. Der Sommer in Leipzig macht seinen Job. Die Messestadt hat bereits mehrere Rekorde geknackt. Viel Arbeit bedeutet das auch für Leipzigs Freibäder, die den Besucherinnen und Besuchern an den heißen Tagen Abkühlung versprechen. „Das ist unser Auftrag und Geschäft. Wir freuen uns über die Temperaturen in der Ferienzeit“, so Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Gruppe (L-Gruppe), welche die Sportbäder betreibt.