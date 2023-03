1948 wurde das frühere Kaufhaus Althoff in der Leipziger Petersstraße als erstes „Freies Kaufhaus“ in Leipzig wiedereröffnet.

Wie konnte das passieren? Leipzig war einst für seine vielen großen Kaufhäuser bekannt und beliebt. Nun soll in knapp vier Monaten die Galeria-Filiale in der Grimmaischen Straße schließen und so nach aller Wahrscheinlichkeit der letzte Vertreter dieser Gattung verloren gehen. Damit entschwindet auch eine Ära.

