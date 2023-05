﻿Leipzigs Georg-Schumann-Schule: Enkel des NS-Widerständlers gegen Namensänderung

Leipzig. Bei der Sitzung des Leipziger Stadtrats könnte ein scheinbar unscheinbarer Tagesordnungspunkt für Diskussionen sorgen: Das Gebäude, in dem die Georg-Schumann-Oberschule noch bis Juli ihren Sitz hat, soll umbenannt werden. Sowohl Die Linke-Fraktion als auch die Enkel des Widerstandskämpfers gegen den Nationalsozialismus erheben dagegen Einspruch.

Zum Hintergrund: In den Sommerferien zieht die Georg-Schumann-Schule aus ihrem langjährigen Domizil in der Glockenstraße 6 auf den Franz-Campus in den Dösner Weg 27 um, gut einen Kilometer entfernt. Das Bildungszentrum ist ein Zusammenschluss von fünf Leipziger Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft, zu dem auch die Deutsch-Französische integrative Kindertagesstätte Tarostraße 9, die Pablo-Neruda-Grundschule samt Hort und das Reclam-Gymnasium gehören.

Umzug 2026/27 geplant

Der bisherige Sitz der Schumann-Schule wird ab Sommer saniert. Bleibt alles im Plan, soll zum Schuljahr 1926/27 von der Paul-Gruner-Straße 50 die Petrischule in das Objekt ziehen. Deren Namen zu übernehmen, läge damit nahe. Die Linke will verhindern, dass der Widerständler nicht mehr mit der Immobilie verknüpft ist, denn hier ging Schumann von 1893 bis 1899 zur Schule.

Die Partei schlägt den Namen „Georg-Schumann-Haus“ vor, der unmittelbar nach dem Auszug gelten könne. Nach der Sanierung solle am Hauseingang eine Tafel mit Hinweisen auf den antifaschistischen Widerstand und die Verbindung Schumanns zum Gebäude angebracht werden. Außerdem solle die Stadtverwaltung in Gesprächen mit der Leitung der Petrischule anregen, dass eine Übernahme des Namens Georg Schumann in Betracht gezogen wird.

Sanierungsbedürftig: der aktuelle Sitz der Georg-Schumann-Oberschule in der Glockenstraße 6. © Quelle: Wolfgang Sens

Georg Schumann, 1886 in Reudnitz geboren, baute ab 1941 mit Otto Engert und Kurt Kresse eine der größten kommunistischen Widerstandsgruppen auf, die so genannte Schumann-Engert-Kresse-Gruppe. Nach Verurteilung zu Zuchthaus und Gefangenschaft im Konzentrationslager wurde er am 11. Januar 1945 hingerichtet.

Georg Schumann wurde im Januar 1945 hingerichtet. © Quelle: LVZ-Bildarchiv

In einem Brief an Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) fordern auch Schumanns Enkel, den Namen ihres Großvaters beizubehalten: „Wir möchten Sie auffordern, dass Sie ihren Einfluss geltend machen, um die Bestrebungen zurückzuweisen, die Rolle von Georg Schumann und seiner Mitstreiter in Vergessenheit geraten zu lassen“, schreibt Horst Schumann auch im Namen seiner Schwester Sonja Diehl.

„Das käme einer zweiten Hinrichtung gleich“

Er verweist auf aktuelle „Aktivitäten einer nicht unerheblichen Zahl von Kindern und Jugendlichen, die mit faschistischen Symbolen auftreten“. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, bedürfe es einer antifaschistischen Erinnerungskultur. „Wie soll das aber geschehen, wenn wir das Andenken an Menschen ausblenden, die unter Einsatz ihres Lebens gegen Faschismus und Krieg Widerstand geleistet haben? Das käme einer zweiten Hinrichtung dieser Menschen gleich.“

Mit dem Baubeschluss zur Georg-Schumann-Schule im vergangenen Jahr wurde auf Antrag der Linke-Fraktion bereits die Einlagerung und Wiederaufstellung der Bronzebüste Georg Schumanns beschlossen. Sie soll nach der Sanierung auf dem Schulgelände wieder aufgestellt werden.