Ein Blick vom Bundesverwaltungsgericht auf die City: Die Stadt plant bereits weitere "Hochpunkte" im Löwitz-Quartier, zwischen dem Westin-Hotel und der Parthe sowie am Leuschnerplatz (ganz rechts) - später auch einen 100-Meter-Riesen am Goerdelerring.

Wer wissen möchte wie Leipzig in einigen Jahren aussehen könnte, dürfte die Stadtbild-Visualisierungen von Bryan Ludwig spannend finden. Der 29-jährige Bauingenieur beobachtet in seiner Freizeit genau, was an neuen Häusern und Quartieren geplant wird. Und fertigt daraus sehr anschauliche Grafiken und Videos an.

