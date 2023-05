﻿ Leipzigs grüne Besen verwittern – Galerie sucht nachhaltige Lösung

Ausflugsziel

Ein altes Fachwerkhaus, ein großer Garten in der Nähe von Döbeln: Versteckt zwischen Feldern und sanften Hügeln wachsen in Ellen Moserts Gartenparadies rund 500 historische Rosen. In wenigen Wochen steht dort wieder alles in voller Blüte. Vorbeischauen können Fans jetzt schon.