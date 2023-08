„Andere versuchen, Erfolge unserer Politik zu verhindern“

Leipzig. Am Leipziger Hauptbahnhof kann ein Parkhaus für Fahrräder entstehen – der Bund will dies mit 1,5 Millionen Euro bezuschussen. „Für uns ist das ein wichtiges Signal für die Mobilitätswende“, sagt Tobias Peter, Chef der Leipziger Grünen im Stadtrat. Die Grünen-Fraktion, die aus 16 Lokalpolitikerinnen und -politikern besteht, befördert dies seit vielen Jahren im Rat. Geplant ist nun, dafür Teilflächen im Parkhaus Ost der Promenaden zu nutzen. Dort könnten Stellplätze für etwa 500 Fahrräder, 25 Lastenräder und 25 Anhänger entstehen – samt Fahrradverleih und E-Ladestation. Entsprechende Untersuchungen laufen allerdings noch, auch für sichere Abstellplätze an dezentralen Bahnhöfen Leipzigs, die stark von Pendlerinnen und Pendlern frequentiert werden.

Konzepte für Fußgänger und Wirtschaftsverkehr

Die Grünen fokussieren sich aber nicht allein aufs Rad. Damit der Wirtschaftsverkehr bei der Verkehrswende nicht unter die Räder kommt, wollen sie beispielsweise für Lieferanten Verbesserungen. Eine Idee: Jeder erste Parkplatz einer Nebenstraße, die an eine Hauptstraße angrenzt, soll tagsüber dem Wirtschaftsverkehr vorbehalten sein, für Hauptstraßen soll es Sonderparkgenehmigungen geben. Dieser Vorschlag fließt in künftige Verkehrskonzepte ein. Und auch für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen machen sie sich stark – so sollen diese nicht länger durch Gehwegparken behindert werden.

Dabei ist die Fraktion überzeugt, dass mit ihrem grünen Bürgermeister Thomas Dienberg, der das Baudezernat leitet, längst mehr Schwung in die Verkehrswende in Leipzig gekommen ist. So habe es in vielen Bereichen der wachsenden Stadt einen Paradigmenwechsel gegeben, sagt Fraktionsgeschäftsführer Michael Schmidt. So werde beispielsweise nach Jahrzehnten der Ausbau von Neubaustrecken im öffentlichen Nahverkehr geplant. Doch vieles zieht sich hin – auch weil es in vielen Bereichen der Stadtverwaltung nicht genügend Personal gibt. Das macht sich beispielsweise bemerkbar, wenn es dauert, bis Baugenehmigungen ausgestellt werden können.

Katharina Krefft und Tobias Peter sind Fraktionsgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat. © Quelle: privat

Parkhaus am Stadion wird abgelehnt

Demnächst stehen wichtige Themen an, bei denen die Fraktion ebenfalls ihre Akzente setzen will. Der Rahmenplan zum Stadionvorplatz ist dafür ein Beispiel. Hier lehnt die Fraktion das von der Verwaltung favorisierte Parkhaus neben der Quarterback-Arena „als Irrweg“ ab. Die Grünen wollen zudem die größeren kommunalen Gestaltungsspielräume nutzen, die der Bund künftig zugesteht: etwa bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen oder die Anordnung verkehrsberuhigter Bereiche.

Kasek: „Ein Mandat auf Zeit“

Dabei bekommen die Grünen viel Gegenwind. Einer wirkt besonders nach außen und polarisiert: Jürgen Kasek, der viel streitet und protestiert – bei verschiedenen Demos. Zuletzt hatte der Jurist mit Irena Rudolph-Kokot (SPD) eine Demonstration für Versammlungsfreiheit angemeldet, nachdem die Stadt den Aufzug zum „Tag X“ nach dem Gerichtsurteil gegen die Linksextremistin Lina E. verboten hatte. Der Protestzug lief aus dem Ruder, endete mit Stein- und Böllerwürfen, mit verletzten Polizisten sowie eingekesselten Demonstranten. Schadet das der Fraktion? „Die Leute können schon einschätzen, dass er damit nicht automatisch für die Fraktion steht“, beschwichtigt Peter. „Inhaltlich haben wir es aber nicht für klug gehalten, die Demonstration zum ,Tag X’ zu verbieten.“

Jürgen Kasek (Grüne) überlegt noch, ob er bei der nächsten Kommunalwahl 2024 antritt. © Quelle: Wolfgang Sens

Ohne die Kasek-Kundgebung wäre die Situation wahrscheinlich völlig außer Kontrolle geraten, heißt es bei den Grünen. Ob Kasek für den neuen Stadtrat kandidiert, ist nach wie vor offen. Dabei fragt Kasek sogar „seine Community“ auf Facebook um deren Meinung. „Im bin noch am Überlegen. Das hängt mit meiner familiären Situation als alleinerziehender Vater zusammen“, sagt der Jurist. „Das Stadtratsmandat ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, aber eben auch nur eine auf Zeit.“ Es falle ihm schwer zu beurteilen, ob seine Arbeit gut oder schlecht sei. „Auf der anderen Seite gibt es viele positive Reaktionen.“

Für Annette Körner sowie Nuria Silvestre steht derweil fest, dass sie nicht wieder kandidieren. Andere, wie Tim Elschner oder die ehemalige Bundestagsabgeordnete Monika Lazar, überlegen noch. Die Listenplätze werden auf einem Stadtparteitag im Dezember vergeben, das Wahlprogramm wird im Februar/März 2024 beschlossen. Der Entwurf soll aber im September 2023 vorliegen.

Viel Kritik an Dienberg im Vor-Wahlkampf

Veränderungen passen nicht jedem. Das bekommen die Grünen vor allem im Bund zu spüren, indem sie beispielsweise fürs Heizungsgesetz reichlich Kritik einstecken müssen. Und die Umfragewerte sinken. In Leipzig spürt die Stadtratsfraktion davon noch wenig. Ihr Bürgermeister Thomas Dienberg erhält jedoch Gegenwind, wird im Vor-Wahlkampf durch die politischen Mitbewerber gern mal ein wenig vorgeführt. „Andere Fraktionen versuchen systematisch, Erfolge grüner Politik zu verhindern und schlecht zu reden, andererseits die eigene Konzeptionslosigkeit, Schwäche und Zerstrittenheit dadurch zu kaschieren, dass versucht wird, mittels unsachlicher und persönlicher Angriffe Personen und Positionen der anderen Seite zu beschädigen“, konstatiert Michael Schmidt, der gemeinsam mit Antonia Weißhaupt die Fraktionsgeschäftsführung übernommen hat.

