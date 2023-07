﻿Leipzigs Grünen-Fraktion startet Initiative „Rettet die Spätis“

Leipzig. „Rettet die Spätis“ heißt eine Initiative, die die Leipziger Grünen auf den Weg gebracht haben. Ziel ist es, eine Änderung im sächsischen Ladenöffnungszeiten-Gesetz zu erwirken, damit Spätverkaufsstellen auf eine rechtssichere Basis gestellt werden. Nach groben Schätzungen gibt es in Leipzig rund 40 bis 50 solcher kleinen Läden, in denen spätabends noch Licht brennt: Nachtschwärmer können dort späte Besorgungen erledigen oder mit jemandem quatschen.

„Was spricht dagegen, einen eigenen Paragrafen im Gesetz einzuführen, der es inhabergeführten Läden mit Waren des täglichen Bedarfs erlaubt, bis 24 Uhr zu öffnen?“, fragt Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek. Der 42-Jährige treibt die Initiative maßgeblich voran. Denn aus seiner Sicht werden Spätis ungleich behandelt. Lieferdienste bringen spätabends noch 23 oder 24 Uhr bestellte Waren zu den Kunden nach Hause – Spätverkaufsstellen jedoch, zu denen die Kunden hingehen, müssen um 22 Uhr schließen. Das sei eine Wettbewerbsverzerrung. „Und dann regen wir uns über aussterbende Ladenzeilen auf“, so Kasek.

Blick in einen Leipziger Späti am Südplatz. Susanne Jallow bietet sogar Fairtrade-Produkte an. © Quelle: André Kempner

Sachsen hat das restriktivste Ladenöffnungsgesetz

Hinzu kommt: Kein anderes der neuen Bundesländer hat so ein restriktives Ladenöffnungszeiten-Gesetz wie Sachsen. In Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und auch in Berlin dürfen die Geschäfte montags bis sonnabends rund um die Uhr, sprich von 0 bis 24 Uhr, öffnen. In Sachsen hingegen nur von 6 bis 22 Uhr. Das finden die Grünen nicht mehr zeitgemäß.

Doch der Weg zu einer Gesetzesanpassung ist weit. Als erstes hat die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen eine Anfrage an die Leipziger Stadtverwaltung gestellt, wie sie zu den kleinen Kiez-Treffpunkten steht. In der Ratsversammlung vom 5. Juli gab es die Antwort. Erfreuliches Ergebnis: Die Verwaltung äußert sich wohlwollend. Die Spätverkaufsstellen würden die Versorgungs- und Aufenthaltsqualität in den Stadtvierteln erhöhen, zur Vielfalt und Steigerung des Lebensmittel-Angebotes beitragen und seien Teil der Leipziger Nachtkultur, heißt es in der Antwort. Die Kommune verweist aber auch darauf, dass nach 22 Uhr eben nur noch gastronomische Einrichtungen Speisen und Getränke verkaufen dürfen – sei es zum Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen.

Petition zusammen mit Späti-Betreibern geplant

Nach dem positiven Statement der Stadtverwaltung wollen die Grünen nun den nächsten Schritt gehen. „Es geht weiter“, versichert Stadtrat Kasek. Noch im Sommer will seine Fraktion eine Petition starten und zusammen mit Späti-Betreibern Unterschriften für eine Verlängerung der Öffnungszeiten sammeln. „Davon habe ich noch nichts gehört, aber es gibt bestimmt viele, die das gut finden“, sagt Susanne Jallow vom Südplatz-Späti. Mehrere ihrer Kollegen wollen den Ball flach halten und sich nicht öffentlich äußern, um das Ordnungsamt nicht auf den Plan zu rufen – finden es aber nötig und würden sich freuen, wenn das Problem mal gelöst wird.

Wieder andere haben keine Lust mehr auf Stress mit den Gesetzeshütern: „Wir wandeln uns gerade hin in Richtung Gastronomie, notgedrungen. Uns betrifft das dann nicht mehr“, sagt Simon Frank von den Ahoi-Spätis.

Als nächsten Schritt nach der Petition plant Stadtrat Kasek einen Antrag auf kommunaler Ebener: Die Stadt Leipzig soll sich gegenüber dem Land dafür einsetzen, eine zusätzliche Regelung ins Gesetz aufzunehmen. „Der appellative Antrag könnte dann im September in die Ausschüsse gehen“, so Volljurist Kasek.

