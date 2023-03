﻿Leipzigs letztes Warenhaus schließt – das einer Ära nach 127 Jahren

Wie konnte das passieren? Leipzig war einst für seine vielen großen Kaufhäuser bekannt und beliebt. Nun soll in knapp vier Monaten die Galeria-Filiale in der Grimmaischen Straße schließen und so nach aller Wahrscheinlichkeit der letzte Vertreter dieser Gattung verloren gehen. Damit entschwindet auch eine Ära.

Ein Bild vom Eröffnungstag des Leipziger Galeria-Kaufhof-Warenhauses in der Grimmaischen Straße: am 20. September 2001.

Leipzig. Als am Montag die 160 Beschäftigten das Galeria-Warenhaus am Leipziger Neumarkt nach und nach wieder verließen, konnten viele kaum sprechen. Nicht selten sah man Tränen in den Augen. Denn die Nachricht, die gerade bei einer eilig einberufenen Betriebsversammlung verkündet worden war, hatte kaum jemand ernsthaft für möglich gehalten. Schon zum 30. Juni 2023 soll das Haus geschlossen werden. Dabei gehörte Leipzig bisher zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Standorten des Essener Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns in ganz Ostdeutschland – ebenbürtig mit guten Adressen in Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass Standorte in kleineren Städten wie Chemnitz oder Magdeburg wackeln könnten, hatte auch die Gewerkschaft Verdi auf dem Zettel. Stattdessen trifft es laut einer am Montag fast zeitgleich veröffentlichten Streichliste in Mitteldeutschland ausschließlich die größte Metropole: Leipzig.

Das Problem sei ein „Immobilienkonstrukt“

Grund für die Entscheidung sei, dass die Verträge mit einem „Immobilienkonstrukt“ nicht länger Bestand hätten. Deshalb solle der Standort aufgegeben werden, erfuhr Verdi-Fachfrau Andrea Busch von den Beschäftigten. „Sie können es nicht fassen und nicht verstehen. Die Betroffenheit bei allen und auch in der Leitung des Hauses ist sehr groß. Es ist grausam“, sagte sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der sechsgeschossige Galeria-Neubau an der Ecke Grimmaische Straße/Neumarkt war am 20. September 2001 eingeweiht worden. Er zählte seinerzeit 230 Kolleginnen und Kollegen, die auf 21.000 Quadratmetern Verkaufsfläche Waren aller Art anboten. 120 Millionen D-Mark wurden nach Angaben der damaligen Kaufhof Warenhaus AG in den Neubau investiert.

Lesen Sie auch

Später übernahm der Wiener Milliardär René Benko über seine Signa-Holding sowohl Kaufhof als auch Karstadt. Nach LVZ-Informationen gehört die Immobilie in Leipzig aber nicht zur Signa, sondern schon längere Zeit der RFR-Holding des deutsch-amerikanischen Unternehmers Aby J. Rosen mit Sitz in New York. Die RFR-Holding hatte über Jahre hinweg immer wieder Kaufhaus-Gebäude in deutschen Innenstädten sowohl von Karstadt als auch von Signa erworben.

Warenhäuser – oft außergewöhnliche Bauten

Fast unglaublich ist die Nachricht vom Montag auch deshalb, weil sie das Ende einer Ära bedeutet. Leipzig war einst für seine vielen, modernen Kaufhäuser berühmt. Allein zwischen 1896 und 1925 öffneten in der Messestadt mehr als ein Dutzend, oftmals außergewöhnliche Bauten. Allen gemeinsam war das Versprechen, den nicht selten zwölf Stunden arbeitenden Großstädtern an nur einem Ort sämtliche Einkäufe zu ermöglichen – und dabei auch Mode oder Bücher, ebenso Dienstleistungen vom Schuster bis zur Schneiderei anzubieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzigs erstes Warenhaus hatten die Gebrüder Ury am Königsplatz (heute Wilhelm-Leuschner-Platz) am 24. März 1896 eröffnet. Diese Bild entstand etwa 1920 nach mehreren Erweiterungen. Derzeit befindet sich an dieser Stelle eine große Baugrube für ein neues Geschäftshaus mit Büros und Einzelhandel im Erdgeschoss. © Quelle: Atelier Hermann Walter

Die Geschichte der Leipziger Einkaufstempel begann am 24. März 1896. An diesem Tag schloss das Warenhaus der jüdischen Brüder Moritz und Julius Ury am Königsplatz 15 (heute Leuschnerplatz) erstmals auf. Mit großer Auswahl, Sonderangeboten und zuvorkommender Bedienung führten sie ihr Unternehmen zum Erfolg. Kleine Läden in den bis dahin vorherrschenden Geschäftshäusern gerieten bald ins Hintertreffen. Legendär wurden Aktionen wie die „Weißen Wochen“. Dann wurden das mehrfach vergrößerte Haus Ury, aber auch das 1914 in der Petersstraße eröffnete Warenhaus Theodor Althoff (später Karstadt) komplett in weißes Licht getaucht – dazu gab es „weiße Ware“ wie Handtücher, Stoffe, Bett- und Unterwäsche zum Mini-Preis. Die Idee dazu hatte der Hertie-Namensgeber Hermann Tietz aus den USA nach Leipzig mitgebracht.

Erste Rolltreppe bei Polich in der City

Bis in die Zwanzigerjahre entstanden immer mehr Kaufhäuser. So gab es gleich zwei von der Firma Hollenkamp: am Brühl (Ecke Reichsstraße) und in der Lützner Straße. Wer im Wettbewerb bestehen wollte, musste sich was einfallen lassen. Deshalb führte das Kaufhaus Held in Lindenau ein günstiges Mittagessen für Arbeiter ein. Die erste Rolltreppe wurde bei Polich in der Markgrafenstraße 2 (dieses Gebäude existiert nicht mehr) installiert. Von Althoff/Karstadt stammte die revolutionäre Idee der Festpreise – zuvor war auch in großen Häusern um viele Preise noch gehandelt worden.

Der heute mit Blattgold verzierte Sitz der Commerzbank im Thomaskirchhof war einst das Kaufhaus Ebert (später „Topas“). Genau gegenüber stand in einer mondänen Passage (auf der heutigen Thomaswiese) das Mode-Kaufhaus Steckner. Das goldene Zeitalter der Leipziger Warenhäuser erlitt in der Weltwirtschaftskrise erste Dellen. Danach kamen Nazis an die Macht, denen sie als „jüdische Erfindung“ galten. Das Kaufhaus am Brühl (später „Blechbüchse“) wurde der Erbauerfirma Messow & Waldschmidt entzogen, auf Bamberger & Hertz am Augustusplatz ein Brandanschlag verübt. Das Ury demolierten Fanatiker soweit, dass es nie wieder öffnen konnte. Viele Mitarbeiter kamen dann bei Althoff in der Petersstraße unter – bevor sich die Rudolph Karstadt AG „freiwillig arisierte“ und alle jüdischen Angestellten entließ.

Am 15. November 1948 wurde das frühere Kaufhaus Althoff/Karstadt in der Petersstraße als erstes „Freies Kaufhaus“ teilweise wieder eröffnet. Zu DDR-Zeiten wurde es ein HO-, dann Centrum-Warenhaus – nach der Deutschen Einheit wieder Karstadt. © Quelle: LVZ-Archiv (Zimmer-Stephan)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Kaufhaus Joske in Plagwitz wurde in der Pogromnacht zerstört. Bei Held in Lindenau verhinderten Hunderte Arbeiter dergleichen, indem sie tagelang vor dem Haus Wache hielten. Im Bombenhagel 1943 gingen dann fast alle großen Handelsstätten in Flammen auf. In der City gelang der Wiederaufbau nur für das Kaufhaus Ebert am Thomaskirchhof sowie für zwei Häuser, die sich auch zu DDR-Zeiten in mehreren Ausbaustufen einen Wettlauf lieferten, wer größer und besser ist.

„Blechbüchse“ und „Centrum-Warenhaus“

Da war zum einen das bereits 1907 eröffnete, siebengeschossige Kaufhaus am Brühl, welches später als „Konsument-Warenhaus“ oder umgangssprachlich „Blechbüchse“ zum größten Shopping-Tempel der DDR avancierte. Die Blechbüchse gehörte zum genossenschaftlich organisierten Konsum. Und dann gab es noch das „Centrum-Warenhaus“ der staatlichen Handelsorganisation HO in der Petersstraße (also die ehemalige Althoff/Karstadt-Immobilie). Größtes Problem wurde nun der Waren-Mangel. Die Beschäftigten versuchten aber, durch direkte Beziehungen zu den Herstellerbetrieben und oft halblegale Tauschhandel auch sehr begehrte Dinge wie Bohrmaschinen oder Schlittschuhe zumindest manchmal anbieten zu können.

Nach der Wende 1989 schien ein neuer Frühling für die alten Konsumtempel anzubrechen. 2001 öffnete mit Galeria Kaufhof sogar erstmals wieder ein komplett neues City-Warenhaus in Leipzig – als Ersatz für den früheren Horten-Standort in der Blechbüchse. Die Immobilie in der Petersstraße konnte der damalige Konkurrent Karstadt für sich zurück erwerben – und dort von 2004 bis 2006 ein komplett neues, wunderschönes Kaufhaus hinter der denkmalgeschützten Fassade bauen. Doch im Februar 2019 musste dieser letzte historische Konsumtempel schließen, nachdem die Immobilie schon lange zuvor an einen Fonds verkauft worden war. Gleiches droht nun Galeria für seinen Neubau – in weniger als vier Monaten.