Leipzigs Mobilität der Zukunft: Schicken Sie uns Ihre Ideen und Vorschläge

Leipzig. Wie könnte der Verkehr in Leipzig künftig organisiert sein? Welche modernen Verkehrswege braucht es, damit die immer weiter wachsende Stadt nicht kollabiert – sich stattdessen die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Heimat auch wohlfühlen können? Wir hatten den Künstler PM Hoffmann gebeten, ein paar ganz konkrete Visionen und Ideen für die Verkehrsplanung zu skizzieren. Nun wollen wir wissen: Wie sehen Sie die Zukunft des Verkehrs in Leipzig?

Haben Sie Vorschläge, wie die Mobilität von gut 625.000 Menschen in der Stadt sowie den täglich ein- und ausfahrenen Pendlerinnen und Pendlern organisiert werden sollte? Welche neuen Verkehrsadern braucht es, was kann vielleicht anstelle der alten entstehen? Schreiben, malen, skizzieren Sie uns, wie Sie finden, dass sich die Stadt in den kommenden Jahren verändern sollte. Wie wird der Raum genutzt und gestaltet?

