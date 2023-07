Nacht der offenen Dorfkirchen

Zur Nacht der offenen Dorfkirchen haben sich am Wochenende im Leipziger Land 23 Pfarr- und Gotteshäuser beteiligt. In Pödelwitz wurden Wunder wahr, in Mölbis gab es außergewöhnliche Einblicke und in Altenhain Musik am Lagerfeuer. Eine Auswahl mit vielen Fotos.