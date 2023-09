﻿Neues Leipziger Straßenbahnnetz: Auf diesen Straßen wird bis 2037 gebaut

Es sind gigantische Aufgaben, die sich Leipzig beim Ausbau des Straßenbahnnetzes vorgenommen hat. Damit die neuen breiten Trams fahren können, müssen die Gleise an 70 Stellen erneuert werden. Der Überblick über alle Baustellen.

Leipzig. Die Zukunft der Mobilität in Leipzig ist eng mit der Einführung neuer Straßenbahnen verknüpft. Ein Viertel mehr Fahrgäste als die bisherigen Züge sollen die neuen, zwölfachsigen vom Typ NGT12+ aufnehmen können und so den wachsenden Bedarf abdecken. Im Vergleich zu den noch 2020 angeschafften XL-Bahnen werden die neuen XXL-Varianten zehn Zentimeter breiter sein. Die seit Ende des 19. Jahrhunderts erbauten Straßenbahnstrecken in Leipzig müssen dafür an vielen Stellen verbreitert werden.