Wohnhaus abgebrannt

Am 1. Mai brannte es in dem Haus, in dem Uwe und Jacqueline Wiatr mit ihren Kindern mehr als 20 Jahre zuhause waren. Zurück nach Möbertitz können sie nicht. Wie die Familie das Geschehene erlebte und wie die Gemeinde jetzt helfen will.