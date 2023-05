Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung: die Rede zur Verkehrswende im Video

Leipzig. Wie soll sich Leipzig in Zukunft verkehrstechnisch aufstellen? Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) fand am Mittwoch in der Stadtratssitzung deutliche Worte für die Entwicklung des Verkehrs in der Stadt.

Er sprach über seine Vorstellungen und Visionen zur Mobilität in Leipzig und stellte dabei besonders die nachhaltigen Innovationen und Ideen in den Mittelpunkt und verurteilte auch die Fehler der Vergangenheit, das Auto in den Fokus zu setzen. Die ganze Rede von Burkhard Jung gibt es hier:

Im Video: Burkhard Jungs Vision zur Verkehrswende in Leipzig

Leipzigs Oberbürgermeister zur Verkehrswende Wie kann der Verkehr in Leipzig in Zukunft aussehen? © Quelle: Stadt Leipzig/LVZ

